Beni digitali per mondi virtuali

Secondo Pew Research e Toluna, il 47% dei Millennial e il 43% della Generazione Z riferisce che le comunità di cui sono membri attivi sono online.

Sebbene Pew Research e Toluna non forniscano i dati, ci aspettiamo che queste comunità siano composte da amici che si sono conosciuti online, amici offline che comunicano prevalentemente online, persone con interessi simili e gamer.

In futuro, potrebbero voler indossare beni digitali nelle loro comunità online per esprimersi e distinguersi.



Con l'ulteriore sviluppo di tecnologie come la realtà virtuale, la simulazione 3D e il cloud gaming, ci aspettiamo che emergano ambienti digitali in grado di offrire una migliore user experience e una maggiore interazione.

Questo, a sua volta, porterà probabilmente a comunità online più grandi e più attive, in cui le persone socializzano e vogliono anche avere un bell'aspetto.

I marchi della moda, del lusso e dello sport stanno già sfruttando il desiderio di avere un bell'aspetto online vendendo NFT e abbigliamento, calzature e accessori virtuali.

Probabilmente il miglior esempio della propensione a spendere soldi per il proprio aspetto online è rappresentato dai 5,1 miliardi di dollari di ricavi registrati da Fortnite nel 2020.

Il gioco è gratuito, ma per acquisire diversi abiti (skin) per i loro personaggi e le danze che possono eseguire, i giocatori devono spendere dei "V-Bucks", che possono essere acquistati con valute standard.



Questi videogiochi sono prevalentemente fruiti dai bambini, i cui genitori sono disposti a finanziare l'acquisto di tali beni digitali privi di un'apparente funzionalità.

Questo è sia un problema che un'opportunità per i brand.

Il problema si presenta se i consumatori spostano la spesa dagli articoli fisici ai beni virtuali, con conseguente calo delle vendite.

Questo spostamento non sta avvenendo oggi su larga scala, ma la spesa per videogiochi, NFT e cuffie per la realtà virtuale sta crescendo più rapidamente di quella per abbigliamento, calzature e la maggior parte degli altri capi di moda fisici.

I marchi che si basano sulla vendita di beni fisici possono affrontare questo potenziale problema realizzando prodotti digitali interessanti e distribuendoli attraverso canali digitali come Decentraland e Roblox.

Sam Brasser, Trend Analyst di Robeco