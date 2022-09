Aumentano i ritardi di consegna in Italia e i consumatori non sono soddisfatti

Si tratta di un fattore da prendere accuratamente in considerazione per i venditori: dalla ricerca emerge che, al momento dell'ordine, il 55% degli italiani preferisce scegliere il giorno esatto di consegna piuttosto che la consegna rapida il giorno successivo.

Inoltre, la flessibilità sembra costituire anche un vantaggio per cui i consumatori italiani sono disposti a pagare di più: ben il 47% di loro crede che i costi di spedizione dovrebbero essere più alti se si richiede che la consegna avvenga in una fascia oraria specifica.

Previsioni di consegna per i prossimi mesi

La situazione già critica potrebbe persino peggiorare nei prossimi mesi: gli italiani dichiarano che l'inflazione (26%), il crescente costo affrontato dalle imprese per il personale e per la logistica (41%) e la capacità limitata dei corrieri (18%) costituiranno alcuni dei crucci maggiori per il picco autunnale e natalizio.



Ecco perché, in vista dell'aumento di consegne per la prossima stagione, Sendcloud consiglia ai rivenditori online di investire in una strategia multi-corriere.

Secondo, Sabi Tolou, CCO and Co-founder di Sendcloud, "come in molti settori, i corrieri stanno affrontando un carico di lavoro elevato a causa della carenza di personale.

Consigliamo quindi ai rivenditori online di lavorare con più spedizionieri, in modo da essere in grado di passare a fornitori alternativi se le catene logistiche si congestionano.

Una strategia multi-corriere permette infatti di distribuire efficacemente il carico di lavoro ed è anche un buon modo per soddisfare le elevate richieste di consegna dei consumatori.

Offrendo più opzioni di spedizione, infatti, i consumatori possono decidere dove, quando e come ricevere il proprio ordine, beneficiando così di un'esperienza di consegna positiva.



Un ulteriore consiglio è quello di offrire spedizioni ai service point convenzionati, perché qui la garanzia di consegna è del 100%, in modo da ridurre la pressione sui corrieri e accorciare i tempi di consegna".