Lavoratori sommersi dal costante flusso di informazioni. E non riescono a staccare

Questo porta quasi metà dei professionisti (46%) a trascorrere oltre un'ora al giorno a cercare singoli documenti o dati specifici sulle reti aziendali o su sistemi condivisi, solo per poter continuare a svolgere il proprio lavoro.

"Per le aziende e i loro dipendenti, provare a gestire sia il volume, sia la complessità delle informazioni può essere scoraggiante.

La quantità di dati a disposizione, strutturati e non, sta aumentando esponenzialmente, ma ci siamo resi conto che le informazioni di per sé non sono la soluzione", ha affermato Antonio Matera, Regional Vice President Sales Italy, Malta, Greece & Cyprus di OpenText.



"La soluzione, invece, arriva smantellando i silos e centralizzando le informazioni.

È quando vengono raccolte e gestite in modo fluido che si trasformano: emergono così modelli e trend, si scoprono insight e si prendono decisioni migliori.

È questo il vantaggio informativo".

Non è solo questione di "cosa" e "dove"

Una delle maggiori difficoltà per i professionisti è rappresentata dal fatto di avere informazioni distribuite in diversi "luoghi": più di un italiano su 3 (36%) afferma infatti di faticare a reperire le informazioni perché queste sono disponibili su diverse piattaforme, applicazioni o file.

Se pochi (15%) ritengono che i colleghi non salvino correttamente i documenti (conservandoli per esempio sul desktop del proprio PC), il 24% lamenta difficoltà a identificare le informazioni più recenti e aggiornate.

La cattiva gestione e le sfide che si affrontano quotidianamente hanno un effetto negativo sui lavoratori: il 43% dei dipendenti italiani, infatti, ritiene che la grande quantità di informazioni abbia ripercussioni dal punto di vista del benessere fisico e mentale, mentre il 35% afferma che le conseguenze riguardano principalmente le prestazioni lavorative.



Da non sottovalutare anche il fatto che un italiano su 3 (34%) possa vedere compromesso l'equilibrio vita-lavoro.

Il trend è confermato anche a livello globale, con il benessere psico-fisico influenzato negativamente dal sovraccarico cognitivo per quasi la metà degli intervistati (42%).

A volte è un fatto personale

La mancanza di strumenti adatti alla gestione delle informazioni sta iniziando a rappresentare un problema per molte aziende, tanto che spesso i dipendenti si sentono legittimati a prendere iniziative individuali.

Indipendentemente dal fatto che sia consentito o meno, oltre la metà (56%) dei professionisti italiani utilizza sistemi di condivisione file personali, come OneDrive, Google Drive, WhatsApp e Dropbox, per l'invio di documenti di lavoro, poiché risulta più semplice e veloce.

Tuttavia, è interessante notare che tre quarti dei dipendenti (72%) lo fanno perché ritengono che la propria azienda non abbia policy che lo impediscano, nonostante i rischi elevati in termini di sicurezza dei dati e delle informazioni.



Lo scenario globale è altrettanto sorprendente: quasi due terzi (63%) dei dipendenti nel mondo affermano di utilizzare sistemi di condivisione personali per condividere file di lavoro e oltre 7 su 10 di loro (71%) lo fanno ritenendo che l'azienda non sia contraria.

Non è tutto.

I cosiddetti "lavoratori ibridi" devono affrontare diverse sfide e il 30% degli italiani afferma che una delle più grandi è quella di non avere lo stesso set-up in ufficio e a casa.

Il 24%, poi, lamenta di non poter accedere facilmente ai documenti quando lavora da remoto e il 21% di non poter condividere file e informazioni con facilità quando lavora da casa.

Rispetto alla media globale (12%), però, l'Italia rivela una delle percentuali più alte di lavoratori da remoto soddisfatti (21%), superata solo dal Giappone (26%).

Secondo Matera, "con i dati di dipendenti, fornitori e clienti in costante crescita, il numero di sistemi e applicazioni utilizzate dalle aziende - con i rischi connessi - continua ad aumentare.



In questo momento, c'è un urgente bisogno da parte delle aziende di automatizzare la gestione e la governance delle informazioni, in modo che i contenuti possano essere acquisiti e classificati, le politiche di conservazione applicate automaticamente e i dipendenti possano accedere facilmente a informazioni accurate e aggiornate senza dover effettuare ricerche su applicazioni multiple.

Solo seguendo questi passaggi le aziende riusciranno a ridurre la complessità, consentendo ai dipendenti di collaborare facilmente con i propri colleghi, indipendentemente dal dispositivo o dall'applicazione che utilizzano, o da dove e come scelgono di lavorare".