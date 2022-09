Fusioni e acquisizioni: Italia trentaduesima al mondo tra le destinazioni d'investimento

Gli ultimi dati includono anche una classifica per i Paesi che non tengono conto dell'epidemia di Covid-19 nella metodologia, consentendo di avere un'istantanea di come la pandemia abbia influenzato le decisioni di investimento in tutto il mondo.

Bene Francia e UK, scivola la Germania

I Paesi europei hanno avuto reazioni contrastanti, con la Francia che è salita di sei posizioni al sesto posto e la Germania che è scivolata di quattro posizioni all'ottavo.



Il graduale declino dell'Italia nella classifica annuale è stato arrestato con un aumento di tre posizioni al 32° posto nel mondo, ma sarebbe salito al 26° senza l'impatto del Covid.

La Spagna, che come l'Italia è stata un punto caldo per la diffusione del virus nelle sue fasi iniziali, è salita di cinque posizioni rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 13° posto, ma sarebbe stata ancora più in alto (9°) se non fosse stato per la pandemia.

Il Regno Unito è salito di sei posizioni rispetto all'anno precedente, raggiungendo il 3° posto a livello globale ed è ora la principale destinazione di M&A in Europa nonostante Brexit e pandemia.

In questo modo, il Regno Unito ha scavalcato i Paesi Bassi e la Germania, diventando il Paese europeo più attraente per gli investimenti interni e in entrata.

Le Fiji (in aumento di 12 posizioni, al 46° posto), il Brunei (in aumento di 11 posizioni, al 30° posto), l'Australia (in aumento di 10 posizioni, all'11° posto) e le Mauritius (in aumento di 10 posizioni, al 50° posto) sono i Paesi che sono saliti di più nella classifica, mostrando un'emersione del Sud-Est asiatico.



Tutti e quattro i Paesi, più la Nuova Zelanda (15°), si sono classificati significativamente più in alto di quanto avrebbero fatto senza considerare il Covid, dimostrando una solida fiducia degli investitori nelle misure nazionali più rigorose adottate da ciascuno di essi.

I progressi in ambito ESG per gli investitori sono considerati il principale punto di forza di molti dei primi 20 Paesi classificati, con infrastrutture e qualità degli asset citati come caratteristiche predominanti nei primi tre Paesi (Stati Uniti, Singapore, Regno Unito).

Al contrario, i fattori socio-economici hanno rappresentato la più grande sfida di mercato per i primi otto Paesi classificati e per 15 dei primi 20.

Questi fattori includono le dimensioni e i dati demografici della popolazione, i tassi di mortalità e di guarigione legati al Covid-19 e i livelli di disoccupazione.

I dati forniscono un'analisi approfondita dell'impatto del Covid su molti Paesi e regioni del mondo e suggeriscono le direzioni potenziali che prenderanno i Paesi in seguito all'invasione russa dell'Ucraina, anche se gli effetti a lungo termine non sono ancora visibili.



Secondo il Dott.

Appadu, "il punteggio dell'Indice di attrattività delle fusioni e acquisizioni esamina dove si concentra maggiormente l'attività di investimento e prevede le tendenze regionali.

Dal nostro primo rapporto nel 2009, abbiamo sviluppato e migliorato la metodologia per ottenere una maggiore precisione in linea con le dinamiche di mercato globali.

Quest'anno siamo riusciti a integrare gli effetti del Covid-19 nel nostro modello per poter identificare così i vincitori e i vinti della pandemia.

È interessante notare che dall'inizio della pandemia i Paesi europei hanno avuto sorti diverse.

Nonostante i progressi costanti nella classifica, il Covid sembra aver frenato la Germania (8°), la Spagna (13°) e l'Italia (32°), tutti dichiarati hotspot per il coronavirus in diverse fasi della pandemia.

È importante osservare anche le specificità settoriali: la tecnologia e la sanità sono state molto richieste durante i periodi di lockdown, mentre i settori del turismo e tempo libero hanno generalmente risentito della mancanza di investimenti.



I Paesi e le regioni che sono stati in grado di attrarre investimenti nei primi settori citati sono sempre stati ben posizionati per ottenere risultati migliori rispetto a quelli specializzati nei secondi.

Sarà interessante vedere come continueranno a svilupparsi le tendenze globali, in particolare in relazione ai recenti eventi in Ucraina".