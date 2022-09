Aziende in difficoltÃ  per fatture insolute nel primo semestre

La pandemia prima e la guerra in Ucraina poi hanno colpito molti settori ma soprattutto trasporti e agroalimentari: l'82% delle aziende che operano in quest'ultimo settore segnalano cali di marginalità di quasi il 20%.

"In uno scenario di estrema incertezza e grande difficoltà delle PMI e dei commercianti italiani - spiega Victor Khaireddin, Presidente del Gruppo IREC - l'aumento folle dell'energia ha dato il colpo di grazia.

Il governo uscente si trova a dover fronteggiare diverse problematiche che sono già, per molte imprese, motivo di chiusura.

Se per alcune aziende, ormai spossate dal lungo periodo di lockdown e restrizioni, l'aumento smisurato dell'energia ha portato infatti a una inevitabile chiusura, per le altre, che ancora possono proseguire la propria attività, è assolutamente necessario adottare, da subito, tutti gli strumenti possibili per evitare di incorrere in mancati pagamenti che potrebbero anch'essi portare al fallimento, generando un circolo inarrestabile in cui ogni azienda che cessa lascia mancati pagamenti ad aziende fornitrici le quali, a loro volta, sono costrette anch'esse a chiudere.



Se da un lato oggi l'imprenditore è tenuto a utilizzare strumenti di business information e di gestione del credito performanti, lasciando stare il ?fai da te', anche la classe politica italiana è chiamata ad agire immediatamente.

Il 25 settembre potrebbe essere troppo tardi".

Questo in considerazione del fatto che le modalità di gestione del credito delle imprese e dei commercianti sono rimaste invariate esponendosi così a rischi di insolvenza elevatissimi: ben il 55% degli intervistati dichiara di non avvalersi di informazioni commerciali, pur sapendo che sono uno strumento indispensabile per valutare sia i nuovi clienti sia quelli storici.