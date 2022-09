Si avvicina il momento Lehman delle Utilities?

Nel Vecchio Continente, ad esempio, grandi aiuti sono già stati concessi alle utilities di diversi paesi come: la tedesca Uniper per circa 11 miliardi di euro, ma anche la finlandese Fortum (2.3 miliardi) e la svizzera Axpo (4 miliardi di franchi).

Quali sono, dunque, le motivazioni di questi prestiti?

Le società di fornitura di energia elettrica, solitamente, cercano di coprirsi dai movimenti al ribasso dei prezzi del gas, negoziando sui mercati finanziari dei prodotti derivati chiamati futures, generalmente assumendo posizioni corte, fissando così il prezzo.

Tuttavia, sul mercato, può succedere che le quotazioni del sottostante incomincino a salire.

In questo caso, la controparte con cui è stato siglato il contratto inizia a richiedere di accantonare una determinata quantità di liquidità come garanzia, la quale cresce all'aumentare del valore del sottostante.