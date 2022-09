Con la linea dura delle banche centrali, quali strategie di portafoglio adottare da qui a fine anno?

Di qui il recupero sincrono, durante il mese di luglio, dei mercati azionari e obbligazionari fiduciosi di un possibile atterraggio morbido dell'economia.

Tale ottimismo e recupero dei mercati ha incontrato però l'esplicita disapprovazione dei banchieri centrali durante il mese di agosto, culminata in occasione del simposio annuale di Jackson Hole: le dichiarazioni del presidente della Fed Jerome Powell e di Isabel Schnabel, influente membro del comitato direttivo della BCE, hanno chiarito, senza mezzi termini, la volontà delle rispettive Banche Centrali di portare i propri tassi di politica monetaria in territorio restrittivo pur di garantire il rientro dell'inflazione e scongiurarne il rischio di disancoraggio.



I mercati monetari e le parti a breve delle curve obbligazionarie si sono adeguate rapidamente a tali dichiarazioni confermate dalla presidente Christine Lagarde in occasione della riunione di settembre della BCE.

Negli Stati Uniti, i Futures sui Fed Funds prezzano ora un punto di arrivo da qui a sei mesi al 4%, mentre in Europa i tassi di politica monetaria sono ora prezzati a 1,75% per fine 2022 con un punto di arrivo nel primo semestre del 2023 al 2,25%.

Cosa aspettarsi quindi in questo contesto e quali le prospettive per i mercati?

Nei prossimi mesi l'attenzione delle banche centrali resterà fermamente puntata sul rientro dell'inflazione a costo di sacrificare, se necessario, la crescita economica.

Questo dichiarato approccio delle banche centrali sarà fonte di volatilità e di regimi di correlazioni instabili tra classi di attivo tradizionalmente de-correlate, nella fattispecie i mercati azionari e i mercati obbligazionari governativi.



In questo contesto, la gestione del rischio, e quella tattica, diventa rilevante.

Dal punto di vista dell'allocazione fra le diverse classi d'attivo, riteniamo che, a seguito del re-pricing aggressivo del mese di agosto e inizio settembre, un sovrappeso sui mercati obbligazionari rispetto agli attivi a rischio possa essere ora giustificato.

In particolare, in Europa, in assenza di una improbabile svolta sui negoziati di pace nel conflitto russo-ucraino, il peso della crisi energetica inevitabilmente impatterà profondamente aziende e consumatori.

Nel contesto di una probabile recessione nel prossimo semestre, è possibile che la traiettoria dei rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale Europea possa essere meno aggressiva rispetto a quanto ora prezzato dai mercati e fatto intendere da Christine Lagarde in occasione della riunione della BCE di settembre.



I mercati azionari, viceversa, restano vulnerabili.

La correzione degli indici fin qui osservata è riconducibile prevalentemente a una revisione valutativa legata al rialzo dei tassi di interesse.

Il deterioramento del contesto macroeconomico rischia di impattare gli utili societari, su cui è lecito ipotizzare nei prossimi mesi, in uno scenario recessivo, importanti revisioni al ribasso, anche nell'ordine del 15-20% su base annua.

Riteniamo pertanto che un posizionamento difensivo sugli attivi a rischio sia al momento l'impostazione da assumere nei portafogli degli investitori.

Fabio Castaldi, Senior Investment Manager di Pictet Asset Management