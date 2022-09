Trovato un accordo sulla politica di vendita della birra per la Coppa del Mondo Fifa del Qatar

Una fonte a conoscenza dei piani per il torneo ha detto all'agenzia di stampa Reuters che Budweiser, sponsor ufficiale della Coppa del Mondo con diritti esclusivi per la vendita di birra all'evento, servirà i fan all'interno del perimetro a pagamento che circonda ogni stadio, ma non sugli spalti o nell'atrio.

La fonte ha dichiarato che "la birra sarà disponibile all'apertura dei cancelli, ovvero tre ore prima del calcio d'inizio.

Chi vorrà bere una birra potrà farlo.



E poi quando escono dallo stadio anche loro per un'ora dopo il fischio finale".

Budweiser potrà anche servire birra in una parte della principale fan zone Fifa nel centro di Doha dalle 18:30 all'01:00 ora locale durante i 29 giorni del torneo.

Nei precedenti campionati Mondiali, la birra è stata servita nelle fan zone per tutto il giorno h24 7 giorni su 7.

"Stiamo lavorando a stretto contatto con la Fifa, che sta gestendo i rapporti con le autorità del Qatar, per garantire che le nostre iniziative per il torneo vengano eseguite nel rispetto e nel rispetto delle regole e dei regolamenti locali", ha dichiarato a Reuters la società madre di Budweiser, AB InBev.

A ottobre 2011, AB InBev ha esteso la sua attuale partnership di 25 anni con la Fifa come birra ufficiale dei Mondiali 2018 e 2022. AB InBev/Budweiser si trova nel livello di sponsorizzazione al di sotto dei partner globali di alto livello della Fifa, che hanno i diritti su tutti gli eventi organizzati dall'organo di governo del calcio mondiale.



Il Qatar non è uno Stato completamente "analcolico", come la vicina Arabia Saudita, ma il consumo di alcolici nei luoghi pubblici rimane illegale.

I visitatori non sono autorizzati a portare alcolici in Qatar e solo i residenti stranieri con permessi possono effettuare acquisti nell'unico negozio di liquori autorizzato del Paese, e solo per il consumo domestico.

I visitatori possono bere in circa 35 hotel e club con licenza.

Budweiser venderà comunque la sua birra analcolica, Budweiser Zero, durante la Coppa del Mondo.

AB InBev ha aggiunto: "rispettiamo sempre le usanze e la cultura locali nei mercati in cui operiamo o ospitiamo eventi.

La nostra promozione e attivazione di Budweiser Zero durante la Coppa del Mondo FIFA in Qatar si rivolgerà agli ospiti internazionali che verranno a godersi e celebrare il calcio nei siti dei fan".