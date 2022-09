Le banche alla riconquista dei loro migliori clienti: la generazione boomer

Ma anche sviluppare i canali di relazione con i clienti attraverso interfacce specifiche, con un'attenzione adattata e prioritaria attraverso la biometria vocale, o migliorando il servizio nelle filiali, attraverso soluzioni di appuntamento preventivo e gestori digitali del flusso di clienti.

È inoltre indispensabile abilitare un accesso generalizzato all'attività bancaria anche nelle aree più remote, facilitando la creazione di filiali digitali mobili o mettendo a disposizione del mercato la soluzione TAPP, il suo sistema di erogazione di contante che fonde i canali di mobile banking e self-service per consegnare il denaro richiesto in meno di cinque secondi e senza contatto fisico con il dispositivo elettronico.

Infine, come terza linea d'azione, è importante implementare soluzioni volte a migliorare sia la cura e l'attenzione dei clienti, sia quella dei professionisti bancari.



Un'area chiamata Senior Care che includerebbe tecnologie di customer analytics per identificare i bisogni e ricevere informazioni che aiutino a prendere decisioni all'interno dell'istituzione per migliorarne l'efficienza.

Esiste anche un servizio di assistenza clienti in formato fisico (Senior Banking Buddy) che, composto da esperti certificati in operazioni bancarie, può aiutare e sostenere i clienti vulnerabili, facilitando l'efficienza e l'accessibilità delle loro transazioni.

In questo modo, l'inclusione tecnologica e la riduzione del divario digitale nella sfera finanziaria contribuiranno a creare un modello bancario più sostenibile e resiliente, in grado di evolversi e continuare a crescere con tutti gli attori chiave, "senza lasciare indietro nessuno".

Adriano Gerardelli, responsabile Financial Services di Minsait in Italia