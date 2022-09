Se le immagini create dall'AI mettono in crisi un settore - Punto e a capo - @gigibeltrame

In pratica, l'evoluzione del riconoscimento del linguaggio naturale e la diffusione di algoritmi (tecnicamente GPT-3) sta sfociando in una nuova forma d'arte, con l'intelligenza artificiale che da un lato interpreta le frasi e dall'altra produce delle immagini, sempre nuove.

Una forma d'arte, non vi è dubbio, perché è un'espressione di un concetto espresso con delle parole e riproposto in un'immagine, ma che ha caratteristiche sempre differenti, toccando il surreale ma anche tanti legami con i filoni del passato.

Se prima tenevano banco le Bored Ape, le scimmiette annoiate che sono diventate il simbolo degli NFT e hanno contribuito alla diffusione della conoscenza di questo mondo, l'intelligenza artificiale è entrata prepotentemente e il risultato non solo è stupefacente, ma anche molto spesso davvero bello e iconico.



L'evoluzione, a questo punto, potrebbe diventare imprevedibile: basta un'ispirazione o il racconto di un sogno come in DreamStudio per vederlo apparire in immagini suggestive, comunque mai banali o scontate.

Il passaggio alla stampa fisica o agli NFT è chiaramente scontato, ma la filiera che ruota intorno alle immagini verrà scossa da questa novità, pensiamo alla fotografia come si è trasformata nel tempo con l'aggiunta dei filtri...

Sarà una scorpacciata d'arte, un vero e proprio tsunami.