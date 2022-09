Adriano Olivetti: cosa rimane del suo sogno? - LibroÂ Adriano Olivetti un italiano del Novecento

Di Olivetti, come noto, si sa che fu un mito dell'industria, della creatività e della cultura italiana nel mondo.

È stato un italiano profondamente atipico.

Bricco ne ripercorre la vita di un uomo di genio e la vicenda industriale e sociale, politica e culturale dell'Italia tra la fine dell'Ottocento e il boom economico.

Questa è, prima di tutto, la storia di un'utopia.

Inaugurando la fabbrica di Pozzuoli, Olivetti riassume quelli che devono essere gli obiettivi della sua impresa: "la nostra Società crede nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori dell'arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali di giustizia non possano essere estraniati dalle contese non ancora risolte fra capitale e lavoro.

Crede soprattutto nell'uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione e di riscatto".



A questa utopia concreta - almeno in parte realizzata - concorrono condizioni di lavoro per i dipendenti tuttora senza paragoni e la ricerca attiva di una bellezza che coinvolge la meccanica e il design (le macchine per scrivere e le calcolatrici), l'architettura delle fabbriche e l'estetica dei negozi sparsi nel mondo.

Nel perseguire tutto questo si affianca a intellettuali, uomini di scienza, manager esteri di primo piano.

Proprio le vicende politiche offrono spunti d'interesse, quanto mai attuali.