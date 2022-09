Climate change: l'IA Ã¨ fondamentale per contrastarlo ma fatica a diffondersi

Tuttavia, ci sono diversi modi per utilizzare l'AI per raggiungere obiettivi di contrasto al cambiamento climatico:

- Mitigazione: uno dei più importanti usi dell'AI sta nella misurazione, sia a livello micro che macro, nella riduzione e nella rimozione di emissioni e effetti dei gas serra (GHG).

Secondo BCG, l'uso dell'AI può trainare le riduzioni GHG dal 5% al 10%, o da 2.6 a 5.3 di gigatoni di CO2 se applicata globalmente.

- Adattamento e Resilienza: l'adattamento ai cambiamenti climatici è una questione fondamentale per i decisori politici e pubblici, in quanto aumenta la capacità di resilienza sia verso gli effetti di lungo termine del cambiamento climatico - come, ad esempio, la previsione dell'innalzamento del livello del mare, che rispetto agli eventi climatici estremi e imprevisti - come la previsione di uragani o siccità.



Fondamentali: L'AI può essere utilizzata per supportare la ricerca e la necessità educativa sul cambiamento climatico, aiutando gli stakeholder a comprendere i rischi e le implicazioni dello stesso e incoraggiandoli nella diffusione e condivisione di quanto appreso.

Questi sforzi agiscono come un fondamentale supporto del costante lavoro di mitigazione, adattamento e resilienza.

"L'Intelligenza Artificiale rappresenta una promessa incredibile nella risoluzione della crisi climatica, ma da sola non è sufficiente.

È vincolata alla volontà dei decisori di implementare i cambiamenti necessari - supportati in parte dall'AI e dalle altre tecnologie emergenti", ha commentato Damien Gromier, fondatore di AI for the Planet e co-autore del report.

Nell'arena del contrasto al cambiamento climatico, ci sono una moltitudine di utilizzi decisivi offerti dall'Intelligenza Artificiale, ma ogni soluzione deve risultare accessibile, offrire benefici tangibili agli utenti e raccomandazioni chiare e semplici da applicare.