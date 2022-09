ESG, digitalizzazione e regolazione i focus dell'executive summit di Forum Banca 2022

Si andrà ad analizzare anche cosa sta accadendo dal punto di vista sociale all'interno alle istituzioni finanziarie: qual è il livello di consapevolezza e organizzazione, qual è il ruolo delle banche sulla Diversity & Inclusione sono alcune delle domande che emergeranno nel Panel.

Altri temi di spicco che verranno trattati: come integrare il rischio climatico nel processo decisionale, come raccogliere le aspettative del cliente in termini di prodotti e adeguarli in ottica ESG in ambito consulenziale, come fare la rendicontazione non finanziaria e il rating per le aziende, ed ESG Scoring per accompagnare le PMI nella transizione.

La mattinata terminerà con il Tavolo Interattivo "Investimenti sostenibili: come la tecnologia può aiutare a superare i complessi requisiti ESG".

"Digital Trend e Regolazione: come andare allo stesso passo?" è il main focus della seconda parte della giornata che prenderà il via con un Keynote Speech di Consob che tratterà delle novità legislative dall'UE sulla finanza decentralizzata e sui mercati delle cryptoattività, cui seguirà la Tavola Rotonda "Regolatori e crypto: come la crypto-regulation UE può garantire maggiore stabilità e protezione al sistema finanziario".



Si parlerà poi di Sandbox come strumento di introduzione di modelli innovativi nel settore finanziario e delle scelte a livello europeo in tema di identità digitale e di "Eurodigitale un anno dopo: le analisi di BCE e le conseguenze sui processi.

Come cambia la natura della valuta e i suoi impatti sull'organizzazione" in un Panel dedicato.

I lavori termineranno con il confronto sull'evoluzione del modello degli istituti finanziari in risposta alla necessità di velocità del business.

Nella Plenaria d'Apertura della Main Conference del 29 settembre, nomi d'eccezione del settore si confronteranno su quelle che sono le sfide del 2022: equilibri macro economici, ruolo delle criptovalute, possibilità offerte dal PNRR e change management, a partire dalla Tavola Rotonda moderata da Leopoldo Gasbarro, Direttore Wall Street Italia, dal titolo "Il ruolo delle banche nella nuova realtà del Paese" cui prenderanno parte: Giuseppe Castagna, CEO Banco BPM, Alessandro Foti, CEO Fineco Bank, e Corrado Passera, CEO Illimity Bank.



Nell'arco della giornata, oltre alla Sessione dedicata al Risk Management in Banking, si svolgeranno 4 Sessioni Tematiche in parallelo che tratteranno di:

- Customer - Evoluzioni della Phygital Experience e nella proposta di prodotti e servizi;

- Tech & Innovation - Tecnologia applicata e applicabile: open banking, blockchain e metaverso;

- Data, Security & Identity - Architettura del dato, prevenzione attacchi e cyber security come nuova frontiera del rischio operativo;

- Tech, Governance & Compliance - Digitalizzazione dei processi per stare al passo delle necessità di business: da rpa, ipa e low code platform.

Per il quarto anno, Forum Banca ospita il Fintech Smart Village, un'area totalmente dedicata alla presentazione, discussione e condivisione delle nuove Fintech che, tra innovazione e tecnologia, stanno sfidando i servizi bancari tradizionali.



Esclusivamente in lingua inglese, rappresenta un'opportunità per conoscere i servizi più innovativi in tema di Robotica per la customer care e onboarding, trasformazione del mercato delle criptovalute, Finanza Integrata, impatti avranno sul sistema finanziario crypto, metaverso e NFT.

In programma anche Tavoli Interattivi sulla Sustainable Finance, Embedded Finance & Banking as a Service, Revenue Based Financing.

Dopo il successo delle ultime edizioni, il Fintech Smart Village si è affermato come l'Ecosistema di Business per il mondo Fintech in cui Banche, Startup e Tech Companies condividono nuove strategie di innovazione.

Per richiedere l'invito all'Executive Summit: https://forumbanca.com/iscrizione/3601/free

Website: https://forumbanca.com