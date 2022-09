Cybersecurity: perchÃ© l'automazione puÃ² salvare la produttivitÃ  delle Smart Factory

Un approccio volutamente indipendente dal tipo di dispositivo connesso, che mette al centro il controllo capillare del confine di rete, non solo verso il "mondo Internet", ma soprattutto verso i confini interni, dove si connettono tutti i dispositivi IIOT e di rete.

Si tratta di una proposizione in linea con le indicazioni degli analisti.

Capgemini suggerisce infatti un approccio a più livelli i cui viene messa in evidenza la necessità di individuare e isolare le sorgenti di infezione nel più breve tempo possibile, attività estremamente critica vista la poca visibilità dei dispositivi e agli investimenti inadeguati che aumentano le tempistiche di intervento rendendole il collo di bottiglia di tutto l'approccio.



La soluzione per minimizzare i tempi di reazione è seguire un approccio di automazione spinta, in cui la rete è in grado di difendersi autonomamente, implementando un self-defending network.

In questo modo tutti gli strumenti necessari reagiranno in maniera autonoma, lavorando insieme, identificando attacchi non ancora codificati, interpretando i messaggi forniti dai sistemi di rivelazione, e implementando le misure di protezione più opportune in base all'emergenza analizzata dai tool di intelligenza artificiale.

Tutto questo permetterà di bloccare la macchina compromessa immediatamente, non in ore o addirittura giorni, minimizzando così l'impatto sul resto della rete e i potenziali danni che l'azienda potrebbe subire.

Giovanni Prinetti, Solution Marketing Manager, Allied Telesis