I C-level globali temono le tensioni geopolitiche e i problemi di supply chain

Questo fattore risulta legato al conflitto in Ucraina e alle conseguenti sanzioni che hanno colpito attività e patrimoni russi: a questo proposito, la survey di BDO ha rilevato che il 55% del campione ha stretto accordi con nuovi fornitori per cercare di mitigare gli effetti della guerra in Ucraina.

Un altro elemento di incertezza emerso dalla ricerca è legato ai timori di una guerra commerciale fra USA e Cina, che porterebbe a un ulteriore peggioramento del quadro internazionale.

La seconda maggior fonte di rischio è rappresentata dalla trasparenza delle catene di approvvigionamento, come dichiarato dal 75% del campione.



Una sua mancanza porta infatti a un crescente rischio reputazionale per l'azienda, per non essere in grado di raggiungere gli alti standard etici ormai richiesti dai consumatori, e a una maggiore difficoltà di comprendere e affrontare le sfide a livello regionale e locale, portando così a perdite in termini di denaro e tempo.

Il terzo maggiore rischio individuato dalla survey risiede nella minaccia degli attacchi informatici alle supply chain, indicato dal 72% dei rispondenti.

Per prevenire e affrontare questa potenziale fonte di criticità, il 67% delle aziende intervistate ha dichiarato di aver effettuato investimenti nella digitalizzazione della catena di approvvigionamento negli ultimi 18 mesi e il 51% ha aumentato le risorse disponibili a seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina.

Solamente il 22% del campione ha invece indicato i cambiamenti climatici e gli eventi meteorologici estremi fra le più alte priorità di rischi per il business, evidenziando un basso livello di priorità da parte di manager e organizzazioni per questi aspetti, in grado, però, di poter generare danni a livello finanziario e reputazionale.



Inoltre, solo il 23% degli intervistati ritiene che gli eventi naturali avversi potranno avere un impatto significativo sulle attività aziendali e il 14% ha definito piani e processi per mitigare le possibili interruzioni alle supply chain causate dai cambiamenti climatici.

Infine, un'area di miglioramento nella gestione dei rischi per le organizzazioni è legata allo status dei Chief Risk Officer (CRO) nell'organigramma aziendale: lo studio di BDO ha infatti evidenziato che nel 29% delle aziende intervistate il CRO non fa parte del top management.

A livello globale, tra le regioni in cui gli specialisti di gestione dei rischi occupano un posto nella direzione aziendale ci sono il Medio Oriente (nel 72% dei casi) e USA (nell'80%).

In Europa questa percentuale si ferma al 44%.

Europa: pesa la guerra in Ucraina e i timori di un rallentamento dell'economia

L'analisi dei dati relativi ai 100 manager C-level intervistati da BDO all'interno dell'area europea mostra che il 68% di essi individua il maggiore fattore di rischio per le organizzazioni nel conflitto in Ucraina, che ha portato un significativo aumento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche e una crescita dell'inflazione, oltre a difficoltà nell'approvvigionamento di semilavorati.



In seconda posizione, con una quota del 60%, si trovano i timori di un rallentamento dell'economia e di un recupero più lento del previsto dopo l'impatto della pandemia, che non viene più percepito come principale elemento di rischio in Europa grazie anche all'alto tasso di vaccinazione nel continente.

La survey ha inoltre mostrato che i manager europei hanno una sensibilità verso le questioni ambientali, la sostenibilità e il cambiamento climatico di gran lunga superiore rispetto alla media globale: i rischi derivati da eventi naturali imprevedibili e estremi sono stati infatti indicati dal 59% del campione, rispetto al 22% del dato globale.

Questo perché l'EU Green Deal sta introducendo i fattori di rischio ESG nel risk management degli operatori dei mercati finanziari con il preciso scopo di impattare nella sostenibilità dell'economia reale; attraverso la leva della finanza sostenibile.



Gli intervistati europei non sembrano invece essere particolarmente preoccupati dalle minacce di attacchi informatici: solo il 42% ha dichiarato di aver aumentato gli investimenti in cybersecurity per mitigare i rischi di interruzione della catena di approvvigionamento in seguito al conflitto in Ucraina, rispetto al dato globale del 51%, e solo il 13% li ritiene il rischio principale per le organizzazioni.

Secondo Stefano Minini, Partner Partner Risk & Advisory Services di BDO Italia (nella foto), "tra i rischi legati alle tensioni geopolitiche, agli attacchi informatici, alle difficoltà nella logistica e nelle catene di approvvigionamento, dall'analisi emergono con sempre più evidenza quelli legati alla trasparenza della supply chain.

Poter disporre di fornitori non solo affidabili dal punto di vista qualitativo e finanziariamente solidi ma anche, e soprattutto, capaci di allinearsi a principi deontologico-comportamentali di alto profilo è oggi una priorità per il top management.



I valori che governano le procedure di vendor selection puntano sempre più sulla minimizzazione del rischio reputazionale, privilegiando fornitori attenti alla crescente consapevolezza della sostenibilità da parte dei consumatori, all'etica aziendale, alla tutela dell'ambiente, all'assenza di lavoro minorile o non sufficientemente retribuito, all'utilizzo di materie prime sostenibili e agli elevati standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il monitoraggio di tali rischi da parte dei fornitori diventa essenziale nelle strategie di risk management più evolute".