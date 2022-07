Come le aziende possono diventare piÃ¹ agili

Senza un percorso chiaro, le aziende non hanno altra scelta se non quella di diventare prima di tutto adattive.

Dopo tutto, se un'azienda non si piega, si spezza.

Quindi, la domanda è: come si fa a diventare più agili?

Di seguito alcune riflessioni su come le aziende italiane possono investire nella giusta strategia e nelle soluzioni tecnologiche che permettono di mettere l'agilità aziendale al primo posto e, in definitiva, di lavorare sfruttando la situazione attuale senza farsi ostacolare da uno scenario negativo.

Investire nella tecnologia giusta

In genere si ritiene che le piccole imprese e le startup siano più agili delle organizzazioni consolidate perché sono "digital first". Questo consente loro di aggiornare e personalizzare i processi in un modo che le aziende consolidate, che lavorano con tecnologie tradizionali spesso obsolete, non possono fare.