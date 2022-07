Probabile un secondo semestre in recessione

Il catalizzatore di questo cambiamento è da ricondurre in larga parte all'inflazione.

Infatti, sette intervistati su dieci indicano proprio nell'inflazione il principale rischio di mercato per il secondo semestre.

Anche se si è leggermente attenuata rispetto ai suoi massimi, il 36% degli intervistati si spinge fino a fissare il livello di rischio dovuto all'inflazione addirittura a 10 su 10.

Anche le Banche centrali ricoprono un ruolo importante: il 52% ritiene che le loro decisioni politiche siano un fattore chiave per l'inflazione.



Un altro 46% ritiene inoltre che i problemi della catena di approvvigionamento, che hanno contribuito a spingere l'inflazione all'inizio della pandemia, continueranno a farlo fino alla fine dell'anno.

Tuttavia, meno di uno su quattro degli intervistati ritiene che l'inflazione rimarrà persistentemente alta.

La recessione è una possibilità concreta, se non inevitabile

Di fronte alle prospettive di aumento dei tassi d'interesse e di inasprimento della politica monetaria, gli strategist collocano la recessione al secondo posto nella lista dei propri timori, con il 64% che la classifica come rischio principale.

La sfera della politica ha a disposizione molti strumenti per affrontare l'inflazione e, data la sfida di trovare il giusto tempismo per l'attuazione delle differenti politiche, il margine di errore è ridotto.

Per molti resta da capire se questi sforzi riusciranno a contrastare l'inflazione, ad innescare una recessione che potrebbe durare due o tre trimestri o a provocare una stagflazione che potrebbe andare avanti per anni.



Con tutti i possibili esiti all'orizzonte, non c'è da stupirsi se più della metà (55%) degli intervistati cita tra i principali rischi un errore da parte della Banca centrale.

"La parola recessione getta una lunga ombra sui mercati, ma per certi versi l'unico modo per uscire da questo contesto inflazionistico è che le Banche centrali inneschino una fase recessiva.

A quel punto usciremo dello shock inflazionistico ed i mercati potrebbero rimbalzare", ha dichiarato Mabrouk Chetouane, Head of Global Market Strategy, Natixis Investment Managers Solutions.