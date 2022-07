Per i CFO gli investimenti tecnologici nel digital finance sono una proritÃ 

Il mercato mondiale delle applicazioni finanziarie ha raggiunto i 37,5 miliardi di dollari nel 2021, con investimenti promossi principalmente dalla migrazione al cloud per processi di gestione finanziaria più efficienti ed efficaci.

Tecnologie come l'intelligenza artificiale, il machine learning e l'automazione robotica dei processi possono dare la flessibilità, i risparmi sui costi e la visione strategica sull'attività dell'organizzazione che il CFO richiede.

Diversi altri fattori influenzano questo desiderio di investire in tecnologia finanziaria.

Le organizzazioni hanno affrontato la recente volatilità del mercato e le interruzioni globali della supply chain dovute alla pandemia, il che ha evidenziato la necessità di una pianificazione e di un'elaborazione più connesse.

Di conseguenza, il 72,9% dei CFO intervistati ha aumentato la propria attenzione alla resilienza aziendale.



Il 44% degli intervistati ha dichiarato che la mancanza di visibilità sui dati finanziari rappresenta una sfida e il 70% dei dirigenti bancari ritiene che la mancanza di dati riconciliati sia un ostacolo importante per fornire informazioni tempestive.

Più di un terzo (36,7%) degli intervistati sta inoltre investendo nella trasformazione digitale per affrontare le norme regolamentari, come l'IFRS 17 e Basilea, in modo più rapido ed economico.

Gli intervistati citano anche le questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) come un fattore che spinge la funzione finanziaria ad avere un ruolo più strategico.

I nuovi standard di sostenibilità mirano ad aiutare le organizzazioni a gestire l'intero impatto ESG, compresa la transizione verso un modello operativo "Net Zero" (a impatto ambientale potenzialmente nullo).

Inoltre, gli investitori esercitano una crescente pressione affinché le organizzazioni considerino i fattori ESG nelle loro operazioni.



E' ormai alla ribalta l'impatto dell'ESG sulle performance finanziarie.

La trasformazione del Finance può contribuire a migliorare la visibilità degli impatti ESG su tutta l'organizzazione e ad accelerare la rendicontazione a supporto dei nuovi requisiti di conformità alle normative, informando al contempo le decisioni aziendali relative agli indicatori ESG.

I team finanziari più agili, con accesso a strumenti e processi di gestione dei dati moderni, possono accelerare i tempi di comprensione e azione per affrontare alcune di queste sfide.

Grandi difficoltà nella gestione dei dati Finance e gestione del rischio

È evidente che una gestione dei dati complessa e frammentata nella funzione finanziaria è inefficiente e fa lievitare i costi operativi.

Più della metà (56%) degli intervistati ha dichiarato di aver urgentemente bisogno di ridurre i costi dell'attuale raccolta, correzione e riconciliazione dei dati.



Un altro 44% dei responsabili finanziari ha dichiarato di vedere un significativo margine di miglioramento nella gestione dei dati finanziari e il 38,2% ha citato l'incoerenza e la scarsa "pulizia" dei dati come un ostacolo al miglioramento.

Le istituzioni finanziarie hanno rivelato che vorrebbero più automazione e machine learning per semplificare i processi finanziari chiave, come la riconciliazione e la revisione contabile.

La stragrande maggioranza (81%) dei dirigenti finanziari ha dichiarato inoltre che sarebbe disposta a pagare di più per un'architettura cloud-native con microservizi e container.

Questa tecnologia consente di trasferire più facilmente i dati tra i vari cloud provider, di distribuire i servizi in modo indipendente, in linguaggi e framework diversi e di evitare i tempi di inattività.

Modernizzando i processi AFC con un'architettura cloud-native, le istituzioni finanziarie possono ridurre drasticamente il costo totale delle operazioni ed essere più flessibili per soddisfare le richieste di un mercato altamente dinamico.



Ma la gestione dei dati e della redditività non può essere realizzata senza avere "in casa" le giuste competenze.

Le organizzazioni hanno infatti sottolineato l'importanza dell'acquisizione dei talenti.

Più di un quarto (27,5%) dei leader finanziari ha citato il desiderio di attrarre e trattenere i migliori talenti come motore per la modernizzazione dei processi Finance.

Un significativo 27,5% degli intervistati sta investendo in tecnologie per la modernizzazione anche in quanto fattore che può contribuire a rendere l'organizzazione più attraente per i potenziali dipendenti.

"Le istituzioni finanziarie, in un'ottica di post-pandemia, continuano a cercare applicazioni cloud-native che possano avere un effetto di trasformazione sui loro profitti", ha dichiarato Kevin Permenter, research director, Financial Applications, IDC.



"Il CFO e la funzione finanziaria nel suo complesso dovranno guidare la modernizzazione nelle loro organizzazioni per far fronte ai cambiamenti macroeconomici che continueranno a plasmare questo settore così dinamico".