PerchÃ¨ l'influencer marketing nel B2B puÃ² rivelarsi una scelta vincente

Tra le aziende il passaparola resta ancora uno strumento potente per scegliere fornitori e collaboratori, e il linguaggio dell'influencer, che in un certo senso è un'altra forma di passaparola tra persone che si pongono sullo stesso livello, si inserisce perfettamente in una strategia di marketing per questo settore.

Di conseguenza, aumenta la possibilità per il brand di farsi conoscere e di entrare in contatto con nuove aziende.

Aiuta a spingere le vendite. Sebbene il prodotto o servizio B2B siano più difficili da raccontare rispetto a quelli del settore B2C - considerando che il target è più "critico" rispetto al consumatore finale - anche nel B2B per farsi un'idea di una marca o un prodotto ci si fida sempre di più del parere di qualcuno esperto del settore, in grado di fornire informazioni più dettagliate su come integrare in azienda un certo prodotto o servizio.



Può migliorare la reputazione online.

Gli influencer sono persone che negli anni hanno costruito una community stabile e che si sono guadagnati fiducia e credibilità.

Facendosi promotori di un'azienda e dei suoi valori, saranno in grado di influire positivamente sulla reputazione, sul prestigio e sull'immagine dell'azienda stessa.

Come scegliere gli influencer e i canali giusti

Qualità prima della quantità.

Un influencer B2B non ha bisogno di un vasto pubblico, ma deve essere ben connesso al tema di interesse.

È improbabile che abbia milioni di follower su Instagram o TikTok.

È molto più probabile, invece, trovare influencer con profili LinkedIn e Twitter, spesso abbinati a un blog personale.

Pertinenza del pubblico dell'influencer col target aziendale.

Spesso un influencer B2B ha già una community consolidata.



È quindi importante scegliere con saggezza chi raggruppa il pubblico che interessa di più.

Attenzione alla comunicazione dell'influencer.

I suoi messaggi devono essere allineati in ogni aspetto con l'azienda: obiettivi, valori, segmento di mercato.

In caso contrario, la credibilità del marchio potrebbe risentirne e perdere credibilità.

Competenza in materia.

Nel B2B, l'influencer deve essere un profondo conoscitore del tema che sta trattando.

Molto usati sono giornalisti specializzati, ricercatori e addetti ai lavori conosciuti nel settore, o dipendenti interni e partner commerciali dell'azienda.

Canali di comunicazione in target.

Mentre TikTok o Instagram sono buoni canali per il B2C, Linkedin, Facebook, Twitter e YouTube sono canali digitali in cui molte aziende B2B vendono già prodotti o servizi tramite influencer.



Soprattutto su LinkedIn, iniziano ad affermarsi veri e propri ambassador e opinion leader portavoce della propria industry di riferimento.