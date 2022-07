Transizione energetica: senza l'Asia Ã¨ un'utopia

Transizione energetica: senza l'Asia è un'utopia

Ken Akintewe (abrdn): l'unico modo per risolvere alcuni dei problemi che il mondo sta affrontando è che Paesi come la Cina facciano dei progressi ad alto impatto

I timori che una transizione globale verso un'economia che preveda minori emissioni di carbonio possa far innalzare l'inflazione nel lungo termine appaiono esagerati, dal momento che l'inasprimento generale della politica monetaria è destinato ad avere ben maggiori implicazioni per i portafogli.

Secondo alcuni osservatori, la transizione energetica porterebbe a una maggiore inflazione per le sue caratteristiche intrinseche, la cosiddetta "inflazione green", dal momento che le aziende sono tenute a limitare gli investimenti in energie fossili in un momento in cui quelle rinnovabili hanno ancora costi elevati.

La narrativa che riguarda l'inflazione green, tuttavia, si basa su ciò che sta accadendo in Occidente, mentre da un punto di vista globale, l'inflazione è molto inferiore nell'area Asia-Pacifico, dove l'implementazione delle politiche contro i cambiamenti climatici è in una fase molto meno avanzata e non ci sono gli stessi vincoli al settore dei combustibili fossili che vediamo in Occidente.