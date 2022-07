Integrazione tra banking e fatturazione elettronica fattore chiave per le imprese italiane

Tale percentuale cresce sensibilmente, arrivando a sfiorare il 55%, per le imprese tra i 10 e i 50 dipendenti.

Al secondo posto tra i principali vantaggi della fatturazione elettronica percepiti dalle aziende, la semplificazione della condivisione di fatture con clienti e fornitori, un beneficio indicato dal 47% delle imprese (il 53% di quelle al di sotto dei 10 dipendenti).

Terza in classifica, la semplificazione degli adempimenti fiscali, ritenuta un vantaggio reale per il 43% delle imprese e da circa la metà (il 47%) delle PMI tra 50 e 250 dipendenti.

Dall'ecosostenibilità all'efficienza, il passaggio al digitale semplifica la vita alle aziende

Fra gli aspetti meno evidenti ma più apprezzati della fatturazione elettronica rientra l'ecosostenibiltà: niente carta, meno spostamenti e spazi per raccogliere le fatture.



In breve: si riducono i costi di stampa, l'invio di documenti fisici e di archiviazione.

Dai dati raccolti per area geografica, emerge inoltre che sono le imprese basate nel Sud Italia e nelle isole a essere le più attente all'aspetto dell'ecosostenibilità, rispetto a quelle nel Nord e Centro Italia, con oltre il 17% delle PMI che indicano questo fattore tra i principali benefici della fatturazione elettronica.

Il vantaggio più evidente che salta subito all'occhio è l'efficienza: intuitiva e precisa, la fatturazione elettronica permette di risparmiare tempo, i processi diventano più fluidi anche perché la condivisione degli aggiornamenti è sempre possibile, da qualsiasi luogo e da qualsiasi dispositivo.

Basta attivare adeguati processi di automazione per archiviare e tenere nel giusto ordine le fatture e di conseguenza mantenere e accrescere l'efficienza e l'efficacia della gestione contabile.



Ne è un esempio l'integrazione tra un conto business e fatturazione integrato automaticamente nella nuova soluzione offerta da Qonto.

La nuova funzionalità di Qonto

Il 1° luglio, in concomitanza con l'aggiornamento normativo in materia di fatturazione, Qonto, ha lanciato per il mercato italiano la funzionalità di fatturazione elettronica che semplifica il processo di generazione e condivisione delle fatture ordinarie.

Che si tratti di PMI o di liberi professionisti, i clienti Qonto sono in grado di creare, modificare e inviare fatture in pochi clic, inserendo i dati necessari secondo la normativa, oltre a personalizzare il documento inserendo il proprio logo aziendale.

Le fatture possono così essere inviate ai clienti finali e all'Agenzia delle Entrate via Sistema di Interscambio (SDI).



La piattaforma può essere utilizzata per tenere traccia della data di pagamento e dello stato delle fatture, fornendo una migliore visibilità sui pagamenti in entrata e in sospeso e permettendo di inviare reminder ai clienti se necessario, oltre a segnalare gli aggiornamenti nel processo di trasmissione attraverso il Sistema di Interscambio e accettazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

All'interno del conto Qonto è inoltre possibile visualizzare in maniera semplice le fatture ricevute tramite il Sistema di Interscambio ed effettuare il pagamento.

Mariano Spalletti, Country Manager per l'Italia di Qonto ha commentato: "La nuova funzionalità per la fatturazione elettronica, fa parte di una serie di soluzioni con cui vogliamo semplificare la vita a PMI e professionisti clienti di Qonto, rendendo più agevole non soltanto la gestione dei pagamenti aziendali in entrata e in uscita, ma anche le relative attività contabili e amministrative.



Nella fattispecie, con la fatturazione elettronica, il nostro scopo è consentire ai nostri clienti di ricevere pagamenti in modo ancora più immediato, oltre che integrato, elemento ancora più importante all'interno di un contesto normativo sempre più articolato e digitalizzato?.

Questa funzionalità permette a imprese e professionisti di risparmiare tempo ed energie, gestendo pagamenti e fatture attraverso un'unica soluzione integrata, che offre anche servizi di che vanno dal banking alla gestione delle spese aziendali, in linea con la missione di Qonto di semplificare la gestione finanziaria e contabile aziendale a 360°.