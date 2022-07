Il calo della produzione industriale italiana di maggio non inciderÃ  sulla crescita del PIL italiano

Certo, l'Italia non ne è immune, ma per il momento sembra che la combinazione di un modello di specializzazione meno polarizzato sull'automotive e di un possibile effetto di riapertura in corso nel nostro paese stia aiutando a limitarne l'impatto.

Nel 2T22 l'industria dovrebbe tornare ad essere motore di crescita

In prospettiva, sulla base delle indicazioni provenienti dalle indagini sulla fiducia delle imprese, ci aspettiamo che la produzione industriale italiana registri un piccolo rimbalzo a giugno.

Il portafoglio ordini sembra bene alimentato e il livello delle scorte, pur essendo in crescita, non è ancora a livelli tali da giustificare una fase di decumulo.

Se così fosse, è probabile che, a differenza del 1° trimestre del 2022, la produzione industriale finisca per essere un motore di crescita dal lato dell'offerta nel 2° trimestre del 2022.