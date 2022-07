Ducati punta al Web 3.0 e agli NFT, in partnership con NFT PRO

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati, afferma: "entrare nel WEB 3.0 è un altro modo per avvicinarci alla community dei Ducatisti estendendo ulteriormente i servizi loro offerti.

Inoltre rappresenta un'opportunità per incontrare e farci conoscere da una nuova community di appassionati del mondo NFT, dando loro la possibilità di vivere delle esperienze uniche in stile Ducati e collezionare gli asset digitali che svilupperemo esclusivamente per questa nuova dimensione della marca".

Christian Ferri, CEO di NFT PRO, ha dichiarato: "l'opportunità di lavorare con un marchio motociclistico così iconico è un sogno che si avvera per noi.

Io stesso sono un motociclista appassionato, quindi sviluppare una strategia per introdurre il marchio a un pubblico completamente nuovo ci ha fatti sentire come bambini in un negozio di caramelle.