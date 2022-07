Lavazza rinnova il contratto con Wimbledon fino al 2025

Giunto alla sua undicesima edizione come "caffè ufficiale" dell'evento, l'accordo quadriennale è stato stipulato con l'All England Lawn Tennis Club (AELTC), gli organizzatori del torneo, a partire da quest'anno.

In base all'accordo, Lavazza detiene i diritti per servire il suo caffè in 80 punti di servizio durante le due settimane del torneo.

Lavazza offre anche una "Wimbledon experience" nel centro di Londra, appena fuori Regent Street, dove lo scorso settembre Lavazza ha aperto il suo primo flagship store fuori dall'Italia, a testimonianza dell'importanza del mercato britannico per il marchio.

Per Pietro Mazzà, direttore regionale UK & Nordics e direttore generale Lavazza UK, "il tennis è il cuore della famiglia Lavazza e siamo felici di aiutare a riportare i campionati a pieno regime di spettatori nel 2022, a partire dall'amata coda a ogni singolo bar e ristorante all'interno di Wimbledon".