Dati, insight e previsioni: meglio le simulazioni! - Punto e a capo - @gigibeltrame

In questo ambito, le domande che ricevo sono sempre dello stesso tipo: come fare previsioni meglio o come fare delle pianificazioni precise.

Per la seconda questione vi rimando all'incontro con Romeo Scaccabarozzi di Axiante, perché ha trattato l'argomento davvero molto bene.

Per il tema della previsione e della simulazione, invece, le risposte sono semplici.

La previsione è un lavoro dell'intelletto umano, la simulazione è la risposta di un algoritmo, più o meno complesso, in relazione a determinati avvenimenti.

Le simulazioni, quindi, sono delle previsioni più accurate, o meglio, permettono di avere sotto controllo determinate condizioni che se si verificano si possono simulare.



Non è un passaggio semplice, perché concettualmente è un approccio filosofico differente: la previsione è un mio ragionamento, la simulazione è come se si trattasse di uno stress test, andiamo a vedere cosa succede in determinate condizioni.

In fondo non è qualcosa di nuovo, nel motor sport è una realtà consolidata da anni, eppure nelle aziende si fatica a comprendere questo passaggio.

La simulazione permette di conoscere meglio il proprio ambiente di produzione/vendita, ma non solo, è possibile individuare dei passaggi complicati e delicati che potrebbero mettere in crisi il business e quindi intervenire in anticipo.