L'economia mondiale ad un bivio: una recessione per evitare la stagflazione?

In questo contesto complesso, Coface ha rivisto al ribasso la valutazione di 19 Paesi, di cui 16 in Europa - Germania, Spagna, Francia e Regno Unito in particolare - e ha riclassificato in positivo solo due revisioni (Brasile e Angola).

A livello settoriale, il numero di revisione al ribasso (76 in totale contro 9 riclassificazione in positivo) evidenzia la diffusione di shock un po' in tutti i settori, sia quelli ad alta intensità di energia (petrolchimica, metallurgia, carta?) che quelli più direttamente legati al ciclo del credito (come ad esempio le costruzioni).

Con un orizzonte sempre più scuro, i rischi aumentano e nessuno scenario può essere definitivamente escluso

Il rallentamento dell'attività e il rischio di stagflazione stanno diventando più evidenti.

I dati di crescita del 1° trimestre sono al di sotto delle aspettative nella maggior parte delle economie sviluppate.



Inoltre, per il 2° trimestre consecutivo, il PIL dell'eurozona ha subito solo un timido miglioramento, con un calo dello 0,2% in Francia.

Ciò è dovuto al calo dei consumi delle famiglie in un contesto di flessione del potere d'acquisto.

Anche negli Stati Uniti l'attività è diminuita, penalizzata dal commercio estero e dalle difficoltà incontrate dal settore produttivo nel ricostituire gli stock.

Questi dati sono ancor più preoccupanti in quanto le conseguenze economiche della guerra in Ucraina stavano appena iniziando a farsi sentire.