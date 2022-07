Le cittÃ  con il costo della vita piÃ¹ alto per i dipendenti all'estero

L'indennità è calcolata applicando un differenziale dell'indice del costo della vita su una quota della retribuzione netta dei dipendenti (il cosiddetto ?reddito spendibile', ossia la somma spesa per l'acquisto di beni e servizi di utilizzo quotidiano nel Paese ospitante).

L'inflazione e le variazioni dei tassi di cambio hanno un'incidenza diretta sul potere d'acquisto dei dipendenti espatriati. Inoltre, la diffusione del lavoro flessibile e da remoto ha spinto molti dipendenti a riconsiderare le proprie priorità, ridefinendo anche le aspettative in termini di equilibrio tra vita personale e professionale e i criteri di scelta del Paese dove vivere.

Tutte queste condizioni hanno conseguenze rilevanti anche sui datori di lavoro, che devono ripensare la gestione di una forza lavoro distribuita a livello mondiale se vogliono essere sicuri di accaparrarsi i talenti migliori.



Tuttavia l'attuale contesto apre anche nuove possibilità alle città come capacità di attrarre imprese estere e offre stimolanti opportunità alle stesse aziende che cercano di attirare talenti.

"Per le aziende, il benessere economico dei dipendenti è un criterio fondamentale nella capacità di attrarre e trattenere i migliori profili.

Inoltre, se dispongono di dati affidabili e confrontabili, possono definire strategie più chiare per strutturare i pacchetti di mobilità per i dipendenti internazionali in quest'epoca così incerta", ha aggiunto Morelli.

Come dimostrano i dati di Mercer, le condizioni economiche e di lavoro cambiano a ritmi mai registrati prima in tutto il mondo.

Inoltre, il Mercer Global Talent Trends, ricerca annuale sulle priorità indicate da lavoratori, executive e HR, illustra chiaramente come il concetto di benessere sul posto di lavoro si sia espanso: ormai prevenzione, copertura e assistenza sanitaria sono considerati bisogni di base, mentre i dipendenti si aspettano dalle aziende in cui lavorano strumenti che li facilitino nella gestione del proprio patrimonio finanziario, assicurando che i propri risparmi siano messi al sicuro e garantendo alla propria famiglia un futuro sostenibile (Fonte: Global Talent Trends 2022).



"Le aziende devono poter contare su dati affidabili e strategie chiare per progettare i pacchetti retributivi dei dipendenti all'estero in quest'epoca incerta, per assicurare il benessere economico dei dipendenti ma anche efficienza, trasparenza e equità dell'azienda", ha concluso Maria Grazia Galliani, Responsabile Mobility&Data di Mercer Italia.