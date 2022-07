Cybersecurity: come affrontano la sfida le imprese italiane

"Gli ultimi anni hanno registrato una vera e propria esplosione delle minacce portate alle aziende, sulla scia della crescente adozione dello smartworking e della sempre più rapida digitalizzazione", dichiara Marco Bavazzano, CEO di Axitea.

"Ogni azienda deve affrontare il tema in modo prioritario puntando su competenze avanzate e aggiornamento costante, qualità che le realtà più piccole trovano spesso in fornitori esterni specializzati".

Anche in Italia, la cybersecurity è sempre più spesso in primo piano.



Lo confermano i dati raccolti nel report di Trend Micro Research Navigating New Frontiers che evidenziano come l'Italia nel 2021 sia diventato il quarto Paese al mondo e il primo in Europa più colpito da malware, con un numero totale di attacchi intercettati pari a 62.371.693 (il triplo rispetto al 2020).