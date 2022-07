Giappone e Svizzera: perchÃ¨ hanno una bassa inflazione?

Stiamo parlando della Svizzera e del Giappone che, per l'anno in corso, stimano un aumento del costo della vita del 2,2% e 2,3% rispettivamente.

Per spiegare questo fenomeno vanno analizzati diversi aspetti.

Iniziando con la Confederazione Elvetica, in primo luogo, bisogna citare la diversa gestione della pandemia da COVID-19.

Infatti, il Paese, per affrontare al meglio l'emergenza, sin da subito, ha garantito liquidità alle aziende locali attraverso dei prestiti, evitando quindi di elargire enormi sussidi nel Paese per mezzo di disavanzi pubblici o di politiche monetarie ultra-espansive come quella della FED, che ha avuto la caratteristica di generare un'inflazione ben più duratura.

Inoltre, va considerata la diversa composizione della spesa delle famiglie nel Paese, dove l'energia risulta in proporzione più ridotta rispetto agli altri Stati, gli affitti non sono indicizzati all'inflazione e il costo della spesa sanitaria (che conta per il 17% dei consumi della svizzera, contro il 7% degli USA) è imposto a livello federale, ed ha subito una riduzione dello 0,4% a maggio, su base annua.