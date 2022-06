Quanto sono distanti l'Europa e Stati Uniti da una recessione?

Tutti gli indicatori mostrano un rallentamento significativo nell'Eurozona; è probabile che si assisterà a una contrazione temporanea a livello di singoli Paesi su base trimestrale, in linea con lo scenario del 2% previsto per il 2022.

Ovviamente, se i rischi dovessero aumentare ancora, si verificherebbe una contrazione più consistente a causa del conseguente calo della domanda.

Il rischio maggiore potrebbe venire da un conflitto aperto con la Russia o da un embargo su tutte le importazioni di energia russa.



Negli Stati Uniti le condizioni finanziarie si sono deteriorate a causa dell'aumento dell'inflazione e dell'inasprimento della politica monetaria, ma gli indicatori economici sono ancora solidi; sembra in corso un rallentamento ordinato e la probabilità di una recessione appare ancora remota rispetto all'Europa.

Il conflitto ha limitato la domanda dall'Europa e la politica zero-Covid della Cina ha frenato gli scambi con l'Asia, ma la domanda interna USA è rimasta dinamica nonostante l'impennata dell'inflazione; il calo dell'inflazione previsto per il secondo semestre e la tenuta del mercato del lavoro dovrebbero continuare a sostenere l'attività.

In tale contesto, una recessione in America potrebbe verificarsi solo nel 2023 a causa di una politica troppo restrittiva della Fed, contrariamente ai rischi crescenti attualmente presenti in Europa.



Patrice Gautry, Chief Economist, Union Bancaire Privée (UBP)