La Corporate Governance per una crescita basata sulla sostenibilitÃ 

La Corporate Governance per una crescita basata sulla sostenibilità

Silvia La Fratta (Deloitte): strategia, sostenibilità, capitale umano e innovazione le direttrici strategiche su cui devono puntare i Board per guidare le imprese del futuro

Attenzione verso la strategia di lungo periodo, crescita sostenibile, capitale umano, sostenibilità e innovazione: sono questi i temi chiave che distingueranno le aziende di successo in futuro secondo la prima edizione dello studio di Deloitte "The Board of the Future - Italia".

Frutto dell'attività del "Deloitte Global Boardroom Program", il report ha analizzato l'evoluzione del ruolo dei Board nella Governance del futuro attraverso interviste a Presidenti, Amministratori Delegati e Consiglieri di Amministrazione delle principali società italiane, in analogia con quanto fatto da Deloitte a livello internazionale.