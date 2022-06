Si cercherà di approfondire temi che ruotano principalmente attorno alle domande più dirette e pratiche, tra cui:

Sei a rischio ovvero la tua organizzazione presenta delle vulnerabilità?

Sei a norma ovvero la tua organizzazione rispetta le normative di sicurezza?

Sei informato ovvero la tua organizzazione è in grado di svolgere un'analisi delle informazioni di controllo?

Sei governato, ovvero la tua organizzazione ha una governance in grado di presidiare tutti i processi per la gestione del rischio e della sicurezza digitale, con sistemi tecnologici performanti e, soprattutto, con una cultura della sicurezza adeguata per implementare con successo un sistema di protezione digitale del patrimonio informativo aziendale?

L'evento è in collaborazione con AIPSI, ANIPA, ASSI, BusinessCommunity, Intellera Consulting, e si svolge con il contributo di AIPSI, Conserve Italia, ENAV, JEKPOT, Intellera Consulting, Polizia di Stato postale e delle comunicazioni, Studio legale Meazza, Università degli Studi di Milano.