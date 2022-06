Gomma e plastica: il caro energia pesa sul business e sul futuro

La Federazione è riuscita a trasferire all'esterno in modo chiaro il valore di essere network: lo confermano le 23 nuove acquisizioni registrate nel 2021 e la crescita del 4% della base associativa.

Risultati ancora più importanti perché raggiunti nella fase complessa che ancora stiamo attraversando".

"La produzione dell'industria italiana della gomma è aumentata del 19% nel 2021 riportandosi quasi ai livelli del 2019, ma è in frenata nel 1° trimestre 2022 (-2%).

La redditività si è nettamente ridotta", afferma il Presidente di Assogomma Livio Beghini. "Tutto ciò è dovuto ad aumenti generalizzati dei costi delle materie prime, dei noli e dei trasporti, a cui si sono sommati quelli del tutto imprevisti dei prodotti energetici.

Da ultimo il conflitto bellico che, oltre a produrre generali effetti depressivi, per la nostra industria assume una connotazione particolare visto che importiamo da quelle aree circa il 40% di alcune materie prime strategiche come il carbon black e il cord metallico.



Quest'ultimo da giugno è addirittura sottoposto a divieto all'importazione in UE.

Le difficoltà di adeguare le nostre condizioni economiche agli aumenti dei costi, unitamente alla non disponibilità di materiali, potrebbero tradursi in prospettiva in fermi produttivi".

"Il nostro settore - ha dichiarato il Presidente di Unionplast, Marco Bergaglio - stava per sollevarsi dalla crisi legata alla pandemia, ma i rincari di energia e materie prime hanno proiettato una lunga ombra sulle prospettive di ripresa del comparto, a cui si aggiunge la temutissima partenza nel 2023 della Plastic Tax, con tutti i dubbi mai risolti che si porta dietro; tassa che non comporterà nessun investimento per il settore in particolare per l'economia circolare, creando al contrario una ulteriore contrazione del mercato e un trasferimento del costo sul consumatore finale.



Le misure alternative esistono".