IKN e Retail Institute organizzano la seconda edizione di Retail4Pharma

IPSOS presenterà i risultati della Survey "La farmacia oggi: dal ruolo del farmacista ai servizi offerti" seconda edizione di un'indagine dedicata all'evoluzione del ruolo del farmacista e ai supporti necessari che ne conseguono.

CEF, Biocure PiLeJe, Chiesi e Viatris si confronteranno in occasione della prima Tavola Rotonda che tratterà de "L'ecosistema della farmacia dei servizi: il nuovo modello di relazione e di partnership" cui seguirà un dibattito tra Bayer e Farmaè su "Fidelizzazione, eCommerce, App, Chatbot e non solo: quale strategia digitale per un cliente sempre più innovativo?".



eFarma.com, Admenta Italia e Pharmap - con la moderazione di Armando Garosci Direttore Editoriale di Largo Consumo - porteranno la loro testimonianza nel Panel che tratterà di "Integrazione, omnicanalità e personalizzazione: le key word del nuovo Customer Journey".

I lavori continueranno nel pomeriggio con il Case Study "Il futuro della tutela della salute sul territorio: il punto di vista di FOFI tra dematerializzazione e continuità di accesso al farmaco".

Artsana Group e Viatris si confronteranno in occasione della Tavola Rotonda dal titolo "Le partnership che generano valore: l'evoluzione del rapporto tra industria farmaceutica e farmacia" con focus sulle modalità di rinnovo dell'offerta al consumatore, sulle farmacie glocal e il rapporto con le industry, sui punti di forza della sinergia pubblico-privato come paradigma strutturale di risoluzione dei problemi.



"La comunicazione social in Farmacia: il caso Digital Pharmacy" è il Case Study che sarà presentato da Pharmap come esempio di utilizzo al meglio dei canali social da parte della farmacia, sia nella relazione con il cliente cui viene offerto sempre più un'esperienza omnichannel, sia nella personalizzazione dei contenuti, sia per migliorare i propri risultati su Facebook e Instagram.

La giornata si concluderà con la Tavola Rotonda "Dalla farmacia tradizionale alla farmacia dei servizi: nuovi mercati, nuovi scenari, nuovi trend" con il dibattito tra Sofad, Sanofi e Farmacia Zambiasi e la moderazione di Giovanni Ricevuti, Dipartimento di Scienze del Farmaco, Università degli Studi di Pavia.

Per informazioni e approfondimenti sul programma di Retail4Pharma: https://www.retail4pharma.com