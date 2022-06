La MotoGP sigla un accordo di merchandising globale con Fanatics

Altre offerte si basano esclusivamente su un modello di compartecipazione alle entrate.

L'accordo MotoGP si basa sull'accordo di licenza di Fanatics con la Formula 1, concordato per la prima volta nel 2018 e rinnovato nel 2021.

In base a tale accordo, detiene i diritti globali di eCommerce e produzione della serie di proprietà di Liberty.

La società, che ha uffici e centri di distribuzione in 13 Paesi, ha anche accordi di licenza con proprietà premium come NFL, NBA, Manchester United, Chelsea, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid e England Rugby.



La scorsa settimana la società ha concordato un rinnovo di sette anni di un accordo globale di merchandising e vendita al dettaglio con l'Aston Villa, squadra della Premier League.

Fanatics ha recentemente sviluppato le sue attività, annunciando un accordo a gennaio per acquisire il business delle carte collezionabili di Topps per un valore di 500 milioni di dollari.

A febbraio, ha continuato ad espandere il proprio portafoglio di attività collaborando con un gruppo di investitori famosi per acquisire il marchio di lifestyle Mitchell & Ness per 250 milioni di dollari.