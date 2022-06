Azienda Italia bloccata tra tempi di pagamento fatture e credit crunch

Due fattori che gettano le PMI italiane in uno stato di profonda incertezza, dal momento in cui sono impossibilitate a programmare sia le entrate sia le uscite di cassa.

Le misure introdotte dallo Stato con i prestiti garantiti, inoltre, se da un lato si sono dimostrate assolutamente necessarie, dall'altro comportano degli effetti collaterali che vedremo nei prossimi anni.

Esse hanno portato infatti a un aumento rilevante dell'indebitamento delle aziende.

Secondo Confindustria lo stock di prestiti nel settore manufatturiero e dei servizi ha registrato nell'ultimo anno una crescita del 20-30%. La conseguenza, come si può vedere dal grafico, è un aumento da parte delle aziende italiane dei tempi con cui ripagheranno lo stock di prestiti.

Per esempio, per il settore alimentare, nel 2019 erano necessari 2,4 anni, oggi il tempo è stimato intorno ai 12 anni.

Garantire certezze in un mondo incerto

In particolare, in questo momento è fondamentale soprattutto per le PMI, già a corto di cassa, che il circolante sia in equilibrio, ovvero che ci sia armonia tra entrate e uscite e oggi, come abbiamo visto, c'è molta volatilità su entrambi i fronti.



Su quello delle uscite: lo raccontiamo con la case history di una società cliente di Workinvoice che fa imballaggi industriali e che usa come principale materia prima proprio il legname.

Il prezzo del legno fatto 100 a fine 2019, in pieno 2020 è arrivato a 700, a inizio 2021 è tornato a 200 e oggi è di nuovo a 600.

Un'azienda che deve rifornirsi di questo materiale per lavorare ha subito in questi mesi un'enorme volatilità, a cui può reagire gestendo al meglio la cassa.

Aprire una linea di credito in banca o affidarsi al factoring può non essere la soluzione corretta perché si tratta di strumenti che non hanno la flessibilità necessaria a seguire questi movimenti repentini dei costi e delle uscite di cassa. Se invece l'azienda può cedere la fattura il giorno dopo in cui l'ha emessa, la cassa diventa immediatamente disponibile per comprare la partita di legname, senza costi fissi, senza contratti pluriennali e senza dover accendere un nuovo finanziamento.



La sua fattura diventa un asset cedibile a fronte del quale si ottiene liquidità senza un appesantimento del bilancio.

Un'altra case history ci illustra cosa avviene sul fronte dei ricavi.

Uno dei clienti storici di Workinvoice è un'azienda operativa nel mondo dei servizi aeroportuali, uno dei settori che nel 2020 è stato il più colpito in assoluto.

Quest'azienda, ha uscite di cassa molto definite, i costi dei dipendenti e degli f24, ad esempio, ma si trova ad avere ricavi altamente incerti e dipendenti dal traffico aereo: anche in questo caso la flessibilità è l'unica salvezza.

L'invoice trading come soluzione ideale

La soluzione che Workinvoice ha portato nel mercato è stata quella di canalizzare verso le imprese i capitali di investitori istituzionali che, sulla piattaforma, acquistano i crediti commerciali delle aziende. Con un valore aggiunto fondamentale per le PMI che sta, per l'appunto, nella grandissima flessibilità: non sono richiesti contratti pluriennali né costi fissi, come avviene invece con l'anticipo bancario e il factoring.



Si tratta inoltre di uno strumento complementare rispetto al credito bancario: in quanto gli investitori sono fondi di investimento, soggetti terzi rispetto a banche e società di factoring che, trovano nel credito commerciale un'asset class interessante per il rapporto rischio/rendimento e per la sua decorrelazione dai mercati finanziari.

Matteo Tarroni, CEO & co-founder Workinvoice