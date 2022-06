BCE di fronte al rischio di far precipitare nel baratro una crescita giÃ  fragile

È consuetudine che i rialzi dei tassi siano preannunciati e attuati poi il giorno di una riunione.

Questa volta, l'annuncio con sei settimane di anticipo segna la chiara volontà di voler tornare a controllare la situazione ma la necessità anche, per l'istituto, di dimostrarsi cauto per non cogliere i mercati di sorpresa e dare loro visibilità, almeno nel breve termine.

La BCE ne è ben consapevole visto che ha tenuto a chiarire che se, a breve, questa misura può generare stress nei mercati finanziari, è tuttavia necessaria per stabilizzare le condizioni finanziarie nel lungo termine.



È necessario "infierire" prima per poter alleviare poi.

È inoltre urgente intervenire sugli acquisti di attività.

Dopo aver appesantito il proprio bilancio di oltre 4.000 miliardi di euro dall'inizio della crisi, la BCE porrà fine all'acquisto di titoli di Stato a partire dal prossimo 1° luglio.

In altri termini finisce il sostegno diretto al finanziamento pubblico lasciando così la possibilità alla domanda e all'offerta di confrontarsi liberamente sui mercati obbligazionari, con il rischio di un aumento significativo del costo del finanziamento per i governi, già pesantemente indebitati in molti casi.

Il seguito, infine, non è per niente confortante dato che il percorso di inasprimento monetario sul quale la BCE si sta avviando è al contempo stretto e ripido.

La prima difficoltà che si profila all'orizzonte, già a settembre, è una porta aperta a un doppio aumento dello 0,50% se l'inflazione non dovesse rientrare nel corso dell'estate, ipotesi che sembra per ora poco probabile.



Se è "urgente andare oltre" non dobbiamo nemmeno spingerci troppo in là, con il rischio di far precipitare nel baratro una crescita già fragile.

Buona fortuna Christine!

Clément Inbona, gestore di La Financière de l'Echiquier