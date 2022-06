Le piattaforme data cloud sono l'arma segreta nella corsa per la cybersecurity

Terabyte e petabyte di dati di log provenienti da firewall, endpoint e infrastrutture cloud vengono unificati con questo approccio.

Oltre all'archiviazione, le piattaforme di dati moderne supportano analisi rapide utilizzando linguaggi come SQL e Python per trasformarli in informazioni utili.

Di conseguenza, si perde meno tempo con i falsi positivi e le indagini su potenziali violazioni sono più immediate e meno soggette a errori.

In ottica di ulteriore miglioramento, i team di sicurezza possono aggiungere facilmente nuovi set di dati provenienti dall'IT e dal resto dell'azienda, assicurando un contesto più ampio e riducendo ulteriormente i falsi positivi e il lavoro di analisi manuale.



I data lake di sicurezza, implementati su una moderna piattaforma cloud, sono ideali per l'apprendimento automatico e altre forme di analisi avanzate.

Ospitando i dati nella piattaforma cloud principale di un'organizzazione, i team di sicurezza e analisi possono operare fianco a fianco per risolvere i problemi e trovare soluzioni, applicando le tecniche più recenti per rilevare le anomalie e automatizzare i processi.

In questo modo, il CISO si allinea al CIO, lavorando sullo stesso stack di dati avanzati.

I vantaggi non si limitano al rilevamento delle minacce.

I rischi e la conformità, l'identità e l'accesso e la gestione delle vulnerabilità sono più utili quando i dati sono consolidati, condivisi e accessibili.

Inoltre, l'utilizzo degli strumenti di Business Intelligence esistenti consente di generare report che possono mostrare alla leadership come la postura informatica stia migliorando, o incoraggiare gli stakeholder di altri reparti ad agire.



Consolidare i dati sulla sicurezza e mantenerne massima disponibilità è essenziale per invertire la rotta nella lotta contro i criminali informatici.

Come ha dimostrato l'attacco SolarWinds, i soccorritori devono essere attrezzati per indagare anche a distanza di un anno.

In risposta a questa e ad altre violazioni, il governo degli Stati Uniti ha dichiarato che richiederà alle agenzie federali di ampliare la conservazione degli eventi e di implementare l'analisi del comportamento per contribuire a mitigare i futuri attacchi informatici.

Questo standard dovrebbe essere applicato a tutte le organizzazioni attente alla sicurezza.

Con l'aumento della necessità di gestire i dati di sicurezza, i data lake basati sul cloud sono diventati il modo più efficace ed economico per applicare analisi sofisticate a volumi di dati in continua espansione.



Nella battaglia continua per la sicurezza, chi sta dalla parte giusta ha oggi un nuovo strumento per avere la meglio.

Andrea Ciavarella, Country Manager Italia di Snowflake