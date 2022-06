Embedded finance: la prossima frontiera dei servizi finanziari

Ultimo, ma non meno importante, tutti questi fattori abilitano il modello dell'open banking, aperto a operatori diversi dagli incumbent che sono in grado di sopperire alle inefficienze di questi ultimi.

Il Covid e il bisogno di operare da remoto sono stati il suggello finale di questi trend già in atto: la digitalizzazione è diventata una necessità per le aziende che vogliano continuare a crescere e una possibilità che ha consentito alle persone di continuare a lavorare, fare acquisti, vivere, anche nei lockdown.

Il pure as-a-service: che cos'ha di nuovo e di diverso

Abbiamo usato in apertura la definizione di pure as-a-service: cosa intendiamo?

Un modello in cui la società fintech non si limita a fornire la tecnologia proprietaria che consente tecnicamente di offrire un particolare servizio finanziario, ma anche le licenze per poterlo erogare praticamente.



Dunque, in sostanza un pacchetto completo che permette a chiunque di svolgere attività finanziaria, che finora è stata invece riservata a particolari categorie di operatori sul mercato (come appunto le banche o gli istituti di pagamento o le società di factoring e così via).

Con tecnologia e licenza un eCommerce, un autonoleggio o un negozio di abbigliamento possono erogare prestiti, assicurazioni, servizi di pagamento.

La grande occasione per le filiere italiane

E in questo contesto diventa chiara la grande opportunità per l'azienda Italia.

Offerte ad hoc possono essere pensate per il tessuto imprenditoriale italiano, costruito sulle microimprese e basato sul modello della filiera.

In passato, a partire dal 2018, Opyn ha lavorato a prodotti realizzati per filiere specifiche.

Come quello studiato per finanziare la filiera dei "padroncini", piccoli trasportatori che si occupano delle consegne nell'ultimo miglio: imprese, micro o piccole, a gestione prevalentemente familiare - come d'altronde sono la maggior parte (58mila) delle 90mila società operanti nel settore, secondo i più recenti dati dell'Albo dei Trasportatori.



Opyn aveva formulato un prodotto di anticipo di fatture di norma pagate tra 60 e 90 giorni, a cui avevano aderito i cento trasportatori di Italmondo, leader nella logistica in Italia, con clienti come Nespresso, Disney, Dalani (Westwing).

La stessa logica è stata applicata nella collaborazione con City Post, Operatore Postale attivo in servizi per privati, professionisti e imprese.

Anche in questo caso Opyn, attraverso dei finanziamenti bullet, ha permesso, da un lato, alla casa madre di finanziare il ciclo passivo ed incassare a vista, e dall'altro, ha concesso maggior respiro alla filiera che, a fronte di un piccolo tasso d'interesse, ha potuto dilazionare i pagamenti.

Un prodotto che si rivolge alle aziende e che consente di fare finanziamenti a clienti e fornitori di filiere diverse sarebbe la naturale evoluzione di questi primi esperimenti.



In sostanza, Opyn si posizionerebbe come fornitore di tecnologia, licenze per fare quest'attività di lending o anticipo fatture e di tutti i servizi collegati (consulenza, personalizzazione della piattaforma e analisi creditizia con il team di esperti di Opyn).

È una grande opportunità di crescita per i capofiliera, che possono aumentare il business solo se trainano con sé tutti, fornitori e clienti, sulla catena del valore.

E possono farlo, se hanno liquidità che possono usare per supportare la filiera.

È un valore aggiunto, soprattutto in tempi come quelli attuali caratterizzati da un pesante ritorno dell'inflazione e dall'aumento di tutti i costi di produzione, dalle materie prime all'energia.

Perché non si trovi in situazione di shortage di componenti, il capofiliera può fare prestiti ai propri fornitori, e per non veder eroso il fatturato può vendere facendo credito ai clienti.



Senza considerare che gli stessi servizi possono essere forniti lungo la catena come strumenti di fidelizzazione.

Insomma, è sempre più chiaro che i servizi finanziari diventano strategici e che ogni azienda li dovrà inserire in un piano di investimenti strutturato nel lungo termine.

Andrea Papa, Business Operations & Development Manager Opyn