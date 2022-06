Piacciono i pagamenti con open banking ma in Europa ci sono ancora delle resistenze

Un'altra preoccupazione per i dirigenti è l'attuale limitata adozione di circuiti di pagamento istantanei in Europa per consentire i pagamenti in tempo reale, che è in cima al sondaggio dei principali ostacoli all'adozione dei servizi di payment initiation.

Secondo Carlos Rey, Southern Europe Payments & Platform Lead di Tink (nella foto), "l'open banking ha il potenziale per trasformare il settore dei pagamenti.

In alcuni mercati stiamo già raggiungendo un punto di svolta nell'adozione da parte degli utenti, principalmente dove le istituzioni finanziarie stanno abbracciando questa opportunità e investendo in una serie di casi d'uso.

Di conseguenza, i volumi dei servizi di 'payment initiation' stanno crescendo rapidamente.

Ma c'è ancora della strada da fare per eliminare gli ostacoli all'adozione da parte del mercato.

Per questo motivo accogliamo con favore la proposta della Commissione europea di rendere obbligatoria l'adozione di circuiti di pagamento istantanei e la invitiamo a garantire che l'accesso a questi circuiti sia gratuito per i consumatori.



Questa mossa ci garantirà di disporre dell'infrastruttura necessaria per continuare a innovare, incoraggiando al contempo l'adozione dei pagamenti via open banking da parte dei consumatori.

La nostra ricerca mostra anche la necessità di una solida base di fiducia e consapevolezza da parte dei consumatori per consentire ai servizi di pagamento di raggiungere il loro pieno potenziale.

Come settore, dobbiamo lavorare insieme per creare un linguaggio comune intorno a questi servizi, in modo che i consumatori possano comprenderne facilmente il valore e i relativi vantaggi".

Partnership per l'innovazione

Per liberare il potenziale dell'open banking dei pagamenti occorrerà una maggiore attenzione e investimenti da parte delle istituzioni finanziarie nei prossimi mesi e anni.

Le Fintech hanno un ruolo fondamentale da svolgere, aiutando le istituzioni finanziarie a migliorare l'esperienza degli utenti, a sperimentare nuovi casi d'uso e a stabilire modelli di business che consentano a tutte le parti interessate di generare valore dai servizi di "payment initiation".



"La creazione di partnership strategiche con le fintech può aiutare gli istituti finanziari a innovare le API per eliminare gli intoppi e migliorare l'esperienza dell'utente finale.

Questo è essenziale per guidare l'adozione di massa dei pagamenti tramite open banking da parte dei consumatori nei prossimi anni", conclude Rey.