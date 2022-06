Customer satisfaction: come e perchÃ¨ va misurata correttamente

5 - Valutazioni a stelle: molto diffusa per le recensioni online, consiste nel chiedere agli utenti di valutare l'esperienza vissuta attribuendo ad essa da una a cinque stelle.

È un modo semplice ed efficace per scoprire il loro giudizio, ma non fornisce indicazioni sulle motivazioni.

Per questo, molto spesso, viene inclusa una domanda aperta in cui si approfondiscono i motivi dello score assegnato.

6 - Usability: è l'indice che valuta la user experience e indica, per esempio, la facilità d'uso di un prodotto o di consultazione di una App oppure di accesso alla pagina "reso" o "reclami" sul sito.

7 - Completamento dell'attività: come suggerisce il nome, questo parametro riporta in che misura i clienti sono in grado di concludere con successo qualsiasi attività volessero svolgere e si utilizza molto spesso per la valutazione dei journey digitali.



Ma, quale metrica va utilizzata?

Non c'è una formula assoluta, al contrario per prendere questa decisione vanno valutati i diversi parametri rispetto agli obiettivi di misurazione e a quelli prioritari per il brand.

Per esempio, se si vuole valutare la qualità del servizio offerto dalla nuova chatbot di assistenza, si utilizzerà un sondaggio CSAT; diversamente se l'obiettivo è misurare il tasso di fedeltà a medio termine, utilizzare l'NPS è la strada migliore.

Detto ciò, non va sottovalutato che anche se ciascuno dei sette KPI indicati da Medallia è unico in ciò che

misura e nel modo in cui lo fa, sono molto interconnessi fra loro: la variazione di una metrica influenza anche

gli altri indici.

Ecco quindi, che più metriche si monitoreranno, più indicazioni si avranno per migliorare

l'esperienza del cliente e quindi il suo apprezzamento nei confronti del brand.



"Monitorare il livello di soddisfazione dei clienti è oggi imprescindibile, senza fare, però, l'errore di concentrarsi solo sull'aumento del valore della metrica in sé e non sul miglioramento dell'esperienza e quindi della customer satisfaction", commenta Giancarlo Rocco, Country Manager di Medallia Italia.

"Focalizzarsi su ciò che serve per far aumentare l'indice può essere anche dannoso soprattutto quando spinge le aziende ad attivare comportamenti o attività volti a ?drogare' il risultato e non a comprendere in profondità cosa non funziona nei customer journey e nei processi.

In altre parole, va sempre ricordato che questi kpi non devono essere l'obiettivo ma lo strumento per attivare una serie di interventi che portino a disegnare una customer experience ottimale per i clienti".