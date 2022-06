La prioritÃ  a livello globale dei CEO Ã¨ la sostenibilitÃ 

Ci sono anche diverse barriere normative e tecnologiche, in aggiunta ad una scarsa analisi dei dati nonostante siano già disponibili in grande quantità.

Nell'ultimo anno, molte cose sono cambiate e il disegno delle diverse strategie sulla sostenibilità, in alcuni casi solo abbozzate, si sta concretizzando.

Secondo lo studio, infatti, il 95% dei CEO riferisce di essere almeno in una fase pilota, un quarto (23%) sta implementando le strategie in tutta l'organizzazione.

Al di là della bontà delle iniziative, ciò che smuove i CEO sono soprattutto le pressioni da diversi stakeholder, principalmente dal CdA, dagli investitori, dai partner, dai regolatori e dai governi, il che rende questo percorso ancora più importante, urgente e impossibile da ignorare.

Passando ai dati italiani, si evince che più della metà (57%) dei CEO afferma che la sostenibilità è una delle sfide più impegnative che si trova a dover fronteggiare, in aumento rispetto al 29% del 2021, e sente crescere la pressione da parte delle persone con cui lavora quotidianamente, piuttosto che dal Consiglio di Amministrazione (79%) o dagli investitori (67%).



Non ci si può esimere, soprattutto nei confronti dei più giovani, ed è fondamentale affrontare la questione del cambiamento climatico e dell'ESG e questo impegno deve partire dai vertici dell'azienda.

Inoltre, la maggior parte degli Amministratori Delegati (63%) ammette la responsabilità dell'impatto che hanno le aziende sull'ambiente e dichiara che la loro impresa ha completato alcuni (48%) o tutti gli aspetti (32%) della propria strategia di sostenibilità, riconoscendola oltre che come un imperativo anche come motore di crescita.

Le tecnologie digitali sono una leva potente per la sostenibilità e questo è un punto fondamentale e incontestabile.

Basti pensare che anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), varato dal nostro Governo, pone digitalizzazione e sostenibilità come assi portanti, che potrebbero consentire alle imprese di colmare i gap rispetto a economie di altri Paesi attuando la modernizzazione necessaria per recuperare competitività internazionale.



A questo proposito, solo il 20% degli intervistati nello studio ritiene che gli obiettivi previsti dal governo per il loro settore di appartenenza siano difficilmente raggiungibili.

Investimenti in tecnologie aperte e interoperabili, che consentano di utilizzare soluzioni in grado di portare l'innovazione su ampia scala, velocizzando gli interventi, sono senza dubbio un primo, significativo passo.

Ma i CEO hanno anche il compito di creare una responsabilità condivisa nel perseguire il cambiamento in azienda, favorendo cooperazione, agilità e un processo decisionale informato, che coinvolga dipendenti e talenti.

Attirare e trattenere persone motivate con le competenze e l'esperienza di dominio necessarie per mettere in pratica il disegno è diventato anch'esso un imperativo, come costruire e coinvolgere attivamente i diversi ecosistemi per promuovere obiettivi di sostenibilità condivisi anche al di fuori dell'azienda.



Gianni Margutti, Managing Partner IBM Consulting Italia