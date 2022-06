SarÃ  in presenza il Merger and Acquisition in the Credit Management Industry

L'evento è il primo in presenza dedicato ad un tema che sta diventando sempre più cruciale per il settore del credito, rappresentando un driver di crescita per l'economia in generale del nostro Paese.

Quella che abbiamo di fronte è una nuova stagione di cessioni e acquisizioni in cui vedremo sempre di più operazioni di fusioni e aggregazioni.

Se fino ad oggi le operazioni hanno riguardato soprattutto acquisizioni di servicer di recupero crediti da parte di operatori esteri con l'obiettivo, nella maggior parte dei casi, di garantire agli investitori un'operatività immediata sul mercato, ci prepariamo ad assistere ad una nuova fase.

Una grande novità riguarderà gli attori in campo che saranno molto più trasversali rispetto al passato: finalmente l'ecosistema generato intorno ai 'distressed credit' si è consolidato ed assestato su un certo grado di maturità e questo tipo di operazioni coinvolgeranno non soltanto le aziende di recupero crediti, ma anche tutti quei fornitori di servizi al credito, dal mondo Fintech al Proptech, agli specialist di prodotto.



L'interesse dei player d'oltralpe è ancora forte e l'Italia resta sempre "The Place To Be", ma questo nuovo ciclo evolutivo richiede necessariamente nuove aggregazioni strategiche, acquisizioni ed integrazioni di specialisti di nicchia, partnership e JV fra servicer e investitori del credit management con player di altri settori, a cominciare dal Real Estate.

Per tante piccole e medie aziende specializzate su specifici segmenti di crediti, dal corporate al secured, o su specifiche aree territoriali, si aprono nuove interessanti opportunità.