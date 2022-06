La nuova era degli uffici:Â gli spazi lavorativi come leva dell'employee engagement

I datori di lavoro dovrebbero creare flessibilità come da casa e ambienti sufficientemente open space, per iniziare a ricreare il senso del lavoro in gruppo.

Questo è uno dei motivi per cui così tanti giovani lavoratori desiderano lavorare in aziende come le Big Tech, le quali offrono ai dipendenti ambienti concepiti in base alle loro diverse esigenze, e non solo in un'ottica di funzionalità: dalle scrivanie e dalle sale riunioni alle terrazze sul tetto, lo spazio dell'ufficio è adatto alla produttività, al divertimento e al "face to face".



Per attrarre e trattenere i migliori talenti, gli uffici dovrebbero essere ripensati tenendo conto dell'esperienza dei dipendenti.

Quando si progetta questo spazio, i datori di lavoro dovrebbero riflettere sull'uso che se ne farà, e, al tempo stesso renderlo anche un luogo che le persone vorranno frequentare regolarmente.

La nuova era del lavoro vedrà i dipendenti utilizzare gli uffici per collaborare.

Dalle sale riunioni formali, progettate per lavorare in gruppo, agli spazi sociali informali, dove il personale può riunirsi in un ambiente più rilassante, l'attenzione dovrà essere rivolta a incoraggiare uno spazio in cui i colleghi possano collaborare e lavorare in team.

Per incentivare i dipendenti ci si avvale di servizi semplici ma fondamentali, come bar che offrono la colazione con deliziosi croissant per dare la giusta carica mattutina o aree ristoro con spuntini gratuiti o ricariche per bevande gassate e acqua, arredate con grandi tavoli da pranzo in cui i vari team possono pranzare insieme e/o prendersi una pausa dal lavoro.



E a fine giornata? Magari un drink per socializzare, costruire relazioni e rivitalizzarsi dopo ore o periodi stressanti di lavoro.

Se il drink non fa per tutti, attività come pattinaggio sul ghiaccio, art club, volontariato, team building o eventi aziendali possono aiutare a sviluppare il senso di comunità di un'azienda e far sentire i dipendenti parte integrante dell'organizzazione piuttosto che un semplice individuo che lavora per essa

Utilizzare gli spazi lavorativi come leva dell'employee engagement significa saper trovare il giusto equilibrio tra produttività, collaborazione e socializzazione: tre fattori indispensabili per riportare le persone a ripopolare gli uffici.

L'ufficio del futuro deve essere sviluppato tenendo conto dell'esperienza dei dipendenti, dei loro desideri e delle loro necessità.

Il modo migliore per riportare le persone nel luogo di lavoro non è attraverso l'imposizione, ma facendo in modo che lo desiderino.



Marco Dell'Uomo Sales Lead Italy di Alight Solutions