Con la guerra le aziende temono stravolgimenti nei rapporti economici internazionali

Raccolti nel mese di maggio, i dati evidenziano che, al momento, più della metà delle imprese (57,7%) valuta positivamente la propria situazione attuale.

Per i prossimi dodici mesi, tuttavia, lo scenario si complica: prevale una previsione di relativa stabilità, segnalata dal 43,6% dei rispondenti, con un aumento delle imprese che si aspettano un peggioramento (21,8%).

Il campione si spacca in modo ancora più netto sulle previsioni relative alla congiuntura economica in Italia nei prossimi dodici mesi: se oltre il 43% si aspetta un andamento stabile, una percentuale altrettanto alta (42,3%) teme un peggioramento congiunturale.

Anche per quanto riguarda investimenti e occupazione, prevale un outlook di stabilità (rispettivamente, 52,5% e 48,7%), ma rispetto alla fine del 2021 aumenta la percentuale di aziende che prevede un calo, soprattutto a livello di investimenti (24,4%).