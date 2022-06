Torna a Milano il CDO Day

Nel dettaglio, i focus del dibattito saranno: le strategie per superare gli ostacoli al passaggio al digitale, dal miglioramento della Customer Experience all'efficientamento operativo; l'implementazione delle tecnologie a supporto, Data Lakes vs Data Mesh, hybrid vs public cloud platform, real time analytics e self-service analytics; from Data to Ethics, creare e mantenere la fiducia nella Data Economy per promuovere un approccio trasparente; evoluzioni e trend nel ruolo del Chief Data Officer e dell'organigramma aziendale; modelli di Data Governance come pilastro principale per la trasformazione a Data-Driven Company.

In occasione dell'appuntamento sarà presentato il 360° Data Management Survey, in collaborazione con DENODO.

La Sessione Plenaria d'apertura coinvolgerà diversi Speaker che si alterneranno sul palco per portare la loro vision.

In particolare sono in programma tre Round Table che tratteranno di: "Dalla Data Strategy alla Data- Driven Organization: quali sono i reali ostacoli alla trasformazione?", "Modello di gestione del patrimonio informativo: team unico VS decentralizzazione" e "Dati sani, puliti, completi e non compromessi: quali sono le principali tecnologie a supporto della trasformazione?".