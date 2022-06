Disegnare user experience partendo dalle reali esigenze dei clienti finali e non dai tools tecnologici

Per questo motivo, aggiungo che ci vuole coraggio ad ascoltare veramente.

Serve umiltà e voglia di mettersi in discussione, e tanto più un'azienda abbraccia questa mentalità, tanto maggiore la sua capacità di essere recettiva e reattiva, e quindi di saper supportare i propri clienti nella loro vita quotidiana.

I clienti difficilmente abbandoneranno un'azienda che dimostri in concreto di ascoltarli regolarmente e di aiutarli nei loro intenti innovando continuamente i propri servizi.

La customer experience oggi comprende molti touch point: come si possono ascoltare i clienti oggi?

Bisogna orchestrare una strategia di ascolto multicanale. Esattamente come l'esperienza dei clienti si articola su vari touch point, e che loro vivono come un unico flusso, noi dobbiamo pensare all'ascolto come un fluire organico di conoscenza, che va analizzato e organizzato.



Spesso le aziende assegnano i propri touch point a dipartimenti e funzioni diverse, con il risultato di parcellizzare quella conoscenza sui clienti e non metterla a disposizione degli altri, generando dei silos informativi. Orchestrare significa abbattere i silos lavorando in maniera concertata, mettendo al centro dell'analisi i clienti e focalizzandosi su ciò che vogliamo comprendere e monitorare, affinché le risposte emergano dalla convergenza dei dati e della conoscenza, e siano patrimonio di tutti.

Per raccogliere i dati su ciascun touch point possiamo ricorrere a tecniche diverse, che vanno da quelle quantitative (dati di analytics, questionari, rilevazioni di usabilità percepita) a quelle qualitative (test di usabilità, interviste narrative, fino a diari e osservazione diretta).

Triangolare queste tecniche ci consente di sintetizzare sia le risposte alle domande che ci poniamo sui nostri clienti, sia a comprendere quanto emerge spontaneamente da loro e ci aiuta a supportarli.



Da questo punto di vista, i dati quantitativi ci aiutano a capire cosa e quanto spesso accade qualcosa, mentre quelli qualitativi ci aiutano a comprendere il perché accadono.

Non possiamo fare a meno di capire ciascuno di questi aspetti, altrimenti non saremmo in grado di agire di conseguenza, ovvero tirare le somme e saper rispondere alle richieste che ci arrivano o risolvere dei problemi rilevati.

L'ascolto deve essere infatti sempre seguito dall'azione, che sarà guidata da quanto abbiamo compreso e dai nostri obiettivi strategici.

Obiettivi e analisi spesso difficili da fondere: quali sono i passaggi utili per le imprese?

L'intero processo di ascolto e il miglioramento della customer experience vanno agganciati agli obiettivi aziendali, fin dall'inizio.

È fondamentale coinvolgere le giuste figure aziendali su questi aspetti strategici: decisori, top management, team di prodotto e design devono lavorare in modo collaborativo per ottenere un allineamento che attraversi tutti i livelli dell'organizzazione.



Il percorso di ascolto dei clienti dobbiamo pensarlo come un ciclo continuo di raccolta, analisi e sintesi della conoscenza generata, che ci consente di identificare in modo regolare delle opportunità di miglioramento per il business, e che funziona come una bussola sulla direzione da seguire.

Lo scopo di aprire questo canale di ascolto, la nostra bussola, è l'apprendimento continuo, e le aziende dovranno saper accogliere ciò che scopriranno anche quando significhi mettere in discussione decisioni chiave e persino le convinzioni su come raggiungere i propri obiettivi.

Il lavoro sulle opportunità di business individuate, consiste nel valutarne l'impatto aziendale, in relazione agli obiettivi strategici, la fattibilità tecnica, ma anche l'effetto sui bisogni dei nostri clienti e sulla loro esperienza con l'azienda. Grazie a questa valutazione potremo prioritizzare le azioni da compiere, fino a tracciarle in un piano, la cosiddetta roadmap, che le riporta in una linea temporale.



Diventa quindi visibile a tutti quali siano i prossimi passi, a cosa abbiamo dato priorità e come valuteremo i risultati del nostro lavoro.