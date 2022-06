L'incertezza Ã¨ un fattore che determina l'evoluzione - Assirm Talk Finance

In Italia il primo canale informativo per la decisone su prodotti finanziari è ancora la famiglia: 60%.

In UK, il 45 % dei giovani decide in autonomia l'acquisto di un conte corrente".

Stefania Conti, Business Development Director Financial Services di Ipsos, ha sottolineato come il mondo Fintech sia trasversale, affermando che "il Fintech non è solo per giovani: il 50% dei Senior è interessato; l'approccio 'user-friendly' delle fintech genera molte opportunità per una Finanza più moderna, consapevole, vicina e inclusiva".



Ivano Asaro, Direttore dell'Osservatorio Innovative Payments del Politecnico di Milano intervistato da Fabrizio Andreose, Business Developer Manager Financial Services di Ipsos, ha ribadito che "mobile e wearable payments trainano il comparto dei pagamenti innovativi, con un transato in crescita rispetto al 2020".

Pietro Dinoia, Research Manager di Toluna e Marcello Bussi, Giornalista di Milano Finanza si sono così pronunciati sulle criptovalute e l'opinione dei consumatori italiani al riguardo: "le cripto mostrano grande appeal tra gli investitori italiani, tuttavia il 59% reinvestirebbe nell'economia reale le somme eventualmente guadagnate".

Infine, la prima parte dell'evento si è conclusa con l'intervento dedicato al Wealth Management di Alessandra Dragotto, Head of Research di Swg, secondo cui "il 60% dei clienti chiede soluzioni personalizzate che combinino la componente di protezione con quella di investimento (SWG-CNP Partners)".



L'evento è terminato con una tavola rotonda a cui hanno preso parte Andrea Daffi, Responsabile Marketing e Comunicazione Cassa Padana Credito Cooperativo Italiano, Federico Napoli, Head of new banking products FCA BANK, Girolamo Chiaramonte, Sales & Marketing Manager CNP Assurance, Federica Ronchi, General Manager ClearPay, Paola Trecarichi, General Manager @HiPay

Gigi Beltrame, moderatore dell'evento e Direttore @ BusinessCommunity.it, ha così concluso la convention: "Il periodo che viviamo ha due caratteristiche importanti: l'evoluzione digitale e l'incertezza economica/sociale.Usciamo da una pandemia che ha segnato molti business e la finanza è stata travolta da due fenomeni, quali il Fintech e l'evoluzione dei pagamenti, che hanno un denominatore comune: la disintermediazione.

Lo scenario risulta ancora più complesso perché l'incertezza corrisponde con un cambiamento di abitudini e bisogni dettati dalla Generazione Z, un rimescolamento dei valori che è anche un'ottima opportunità da cogliere, ma è evidente che oggi più che mai è necessario comprendere i consumatori per andare alla ricerca del valore delle offerte.



Il business, da che mondo è mondo, segue i trend e li definisce, ma la velocità del cambiamento oggi è diventata un fattore critico".