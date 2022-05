Marketing: l'importanza del phygital nei settori Education, GDO e Automotive

Un esempio tipico, in questo caso, è quello delle campagne geolocalizzate drive to store, grazie alle quali - ad esempio - è possibile mostrare in negozio l'SMS ricevuto per ottenere un omaggio o uno sconto particolare.

Discorso valido, dunque, non solo per ciò che attiene alla GDO ma anche a ristoranti, negozi di abbigliamento e altre tipologie di store disseminati sul territorio.

Settore Automotive.

Le strategie Phygital si rivelano particolarmente utili anche per il settore automotive.

Il motivo principale è la solidità del processo end-to-end, che riduce molto le possibilità di abbandono del funnel da parte dell'utente, inserendolo in un flusso che lo porta direttamente verso l'acquisto.

Il Phygital unisce i touchpoint fisici con i touchpoint digitali (e viceversa) per ottimizzare la customer experience.

Oggi si sta passando dal vendere un'automobile al vendere un'esperienza.



I produttori, quindi, dovranno capire che finalizzare l'acquisto di un'auto non sarà più lo scopo principale.

"In un'epoca in cui le tecnologie digitali sono sempre più orientate verso la creazione di customer experience interattive e stimolanti e in cui i consumatori non sembrano disposti ad abbandonare i vantaggi del mondo offline, il fenomeno phygital è la soluzione ottimale per soddisfare le esigenze del pubblico e per costruire un viaggio dell'utente ancora più personalizzato", ha commentato Sergio Brizzo, CEO di Across. "Se da una parte la pandemia ha incentivato i consumatori ad adottare abitudini di acquisto più digitali, dall'altra ha portato a rivalutare il valore dell'esperienza fisica, dando impulso, come connubio di queste due tendenze opposte, al fenomeno phygital: la nuova frontiera della customer experience ed uno dei principali trend delle strategie digital 2022".