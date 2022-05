eCommerce: convenienza e personalizzazione delle consegne i fattori chiave per il consumatore

L'indagine di Sendcloud ha così individuato tre tendenze nello scenario marketplace in Italia.

Vediamoli nel dettaglio.

Ascesa dei marketplace

Il primo aspetto che emerge in maniera preponderante dall'indagine riguarda la vastità del fenomeno marketplace nel nostro Paese: il 92% dei consumatori italiani intervistati afferma di fare acquisti regolarmente su queste piattaforme e ben il 22% dichiara di ordinare da essi una o più volte alla settimana.

Non è tutto: la tendenza è ancora in crescita entro la fine dell'anno, con il 46% degli intervistati che pianifica di acquistare maggiormente sui marketplace nei prossimi mesi.

Da notare inoltre come 1 italiano su 2 (51%) esprima una netta preferenza per lo shopping su queste piattaforme rispetto a quello sui tradizionali negozi online.

Convenienza al primo posto

Amazon viene prevedibilmente identificato come strumento preferito dall'80% dei consumatori e la ragione è presto spiegata: la comodità (per l'85% degli intervistati) è la ragione principale per cui gli italiani scelgono di acquistare sui marketplace, senza dimenticare poi i prezzi competitivi (76%) e la vasta gamma di prodotti rintracciabili su queste piattaforme (60%).